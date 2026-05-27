Estadios y sedes mundialistas: Estadio Mercedes Benz (Atlanta)

Con 14 campeonatos de división consecutivos entre 1991 y 2005, los Atlanta Braves presumen el récord más largo en este rubro en la MLB. Y aunque desde su llegada en 1966 se han convertido en el equipo más representativo de la capital de Georgia, este año su población se olvidará del beisbol y adoptará como deporte propio el futbol, al ser una de las sedes de la Copa del Mundo 2026.

Atlanta, cuna de Coca-Cola por ser donde el farmacéutico local Dr. John Stith Pemberton creó su receta original en 1886, recibirá en total ocho partidos del torneo, incluida uno de Octavos de Final y una Semifinal. Será el Estadio Mercedes Benz, casa de los Atlanta Falcons en la NFL y de Atlanta United en la MLS, la sede de estos compromisos, en un capítulo importante en la historia de la ciudad.

El Mercedes-Benz Stadium previo al Super Bowl | AP

Aunque apenas el próximo año cumplirá diez años desde su apertura, el Mercedes Benz se ha consolidado como uno de los inmuebles más destacados a nivel internacional y ya fue sede del Super Bowl LIII en 2019, además de que albergará el Super Bowl LXII en 2028. Mientras que a nivel de futbol soccer, el año pasado recibió el emocionante juego de Cuartos de Final entre Bayern Munich y PSG, por lo que se espera que este verano replique dichas emociones.

Ficha técnica Estadio Mercedes Benz

Nombre oficial original : Mercedes-Benz Group AG

Nombre comercial actual: Estadio Mercedes-Benz

Nombre para el Mundial 2026: Estadio Atlanta

Ubicación : 1 AMB Dr NW, Atlanta, GA 30313, Estados Unidos

Inauguración : Agosto de 2017

Arquitectos: Firma global HOK, con Bill Johnson

Ingenieros estructurales: BuroHappold Engineering

Capacidad original : 71,000

Capacidad actual : Se puede expandir el aforo entre 75,000 y 83,000 espectadores

Costo original de construcción: Entre mil 500 y los mil 700 millones de dólares

Inicio de construcción: Mayo 2014

Superficie : Tradicionalmente césped artificial; se reemplazó por natural (una mezcla de pasto azul de Kentucky y raigrás perenne) para el Mundial 2026

Dimensiones de cancha: 105 × 69 metros para futbol soccer, 109.7 × 48.8 para futbol americano

Propietario : Georgia World Congress Center

Apodo: -

Equipos que juegan o han jugado ahí: Atlanta Falcons en la NFL y Atlanta United en la MLS ; a partir de 2028 tendrá equipo femenino en la NWSL , pero el nombre del club no se ha confirmado

Eventos destacados: Super Bowl LIII (2019 entre New England Patriots y Los Angeles Rams); recibirá el Super Bowl LXII (2028). Recibió dos partidos de la Fase de Grupos de la Copa América 2024; recibió seis juegos del Mundial de Clubes 2025, incluido uno de Cuartos de Final.

Récord histórico: Su récord de asistencia es de 73 mil 19 personas, las cuales se dieron cita en la Final de la MLS Cup 2018, misma que Atlanta United ganó 2-0 contra Portland Timbers

Panorámica del Estadio Mercedez Benz en Atlanta | AFP

Atlanta

Una ciudad de negocios. Mientras otras sedes mundialistas en Estados Unidos se distinguen por la multiculturalidad producto de la migración y otras presumen escenarios cálidos de playa, si algo caracteriza a Atlanta es la cantidad de negocios y empresas que concentra. Entre las más destacadas se encuentran The Coca-Cola Company, AT&T Mobility, Delta Air Lines y la CNN.

Tal es su relevancia en el mundo empresarial que el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson es el más transitado del mundo, con 106.3 millones de pasajeros en 2025. Ahora, como una de las sedes de la Copa del Mundo, la cifra incrementará de forma considerable este año y confirmará su importancia como ciudad de conexión para visitantes de todas las partes del orbe.

Tras no superar el 'corte final' en la Copa Mundial Estados Unidos 1994, en 1996 le tocó albergar los Juegos Olímpicos, en lo que fue la celebración del centenario de la primera edición de los Juegos Olímpicos en la era moderna. Ahora recibirá partidos del histórico torneo de la FIFA, lo que representará un nuevo hito para la ciudad.

Ficha técnica Atlanta

Fundación: Se fundó en 1837 alrededor de la terminal ferroviaria Western & Atlantic. Primero se llamó Terminus y luego Marthasville en honor a la hija del entonces gobernador. En 1845 finalmente cambió el nombre a Atlanta.

Nombre oficial: Atlanta-Sandy Springs-Marietta Metropolitan Statistical Area

País: Estados Unidos

Superficie: 343 km²

Altitud promedio: 225 a 320 sobre el nivel del mar

Habitantes: Aproximadamente 537 mil 958 habitantes en la entidad; más de cinco mil 268 millones en la zona metropolitana

PIB per cápita: Aproximadamente 87 mil 458 dólares en la zona metropolitana anualmente

Idioma predominante: Inglés

Moneda: Dólar estadounidense

Alcaldías: 25 Unidades de Planificación Vecinal y 12 distritos

Gentilicio: atlantan en inglés. En español ninguna fuente oficial tiene una definición exacta; fuentes no oficiales mencionan atlantés o atlantino