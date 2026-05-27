La Joaqui regresa con sensualidad, desamor y drama en su nueva era musical

La Joaqui sigue expandiendo el universo de ELECTRA, su próximo álbum, y ahora sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de “FINGÍA”, un tema en colaboración con Ángela Torres que deja ver una faceta mucho más vulnerable y emocional de la artista argentina.

Después del impacto que provocaron “JAMÓN” y “PALETA” —este último junto a Six Sex—, la cantante decidió bajar las revoluciones para presentar una canción atravesada por el desamor, las relaciones desgastadas y las emociones que quedan cuando el amor ya no logra sostenerse.

Sin abandonar la esencia urbana y nocturna que caracteriza esta nueva etapa artística, La Joaqui apuesta ahora por sonidos más melódicos y sensibles, acompañada por la voz de Ángela Torres, quien aporta una carga emocional que termina convirtiendo el tema en una especie de himno melancólico para corazones rotos.

La Joaqui presenta su tercer sencillo sacado de su disco 'ELECTRA' / Especial

ELECTRA: sensualidad, intensidad y emociones al límite

Con ELECTRA, La Joaqui ha construido un universo conceptual donde conviven la sensualidad, la cultura digital, el club, la transformación y las emociones extremas. Mientras “JAMÓN” funcionó como una carta de presentación provocadora y desafiante, “PALETA” mostró un costado más oscuro y experimental. Ahora, “FINGÍA” aparece como una pieza mucho más íntima dentro de la narrativa del disco.

La canción explora las heridas emocionales que deja una relación desgastada y utiliza el contraste entre la interpretación melódica de Ángela Torres y la fuerza interpretativa de Joaqui para crear una atmósfera cargada de nostalgia, tensión y vulnerabilidad.

El resultado es una mezcla entre pop y urbano que confirma la evolución artística de la cantante argentina, quien poco a poco amplía su propuesta musical sin perder su identidad.

La argentina no abandona su esencia urbana y nocturna que caracteriza esta nueva etapa artística / Especial

Un videoclip lleno de tensión emocional

El videoclip de “FINGÍA” acompaña perfectamente la narrativa sentimental de la canción y apuesta por una estética visual centrada en el desdoblamiento de identidades. A lo largo de distintas escenas, Joaqui y Ángela se alternan dentro de una misma relación, ocupando roles similares y generando constantemente una sensación de cercanía, ambigüedad y tensión emocional.

La historia visual muestra un recorrido que comienza desde el control y el desgaste afectivo hasta desembocar en una conexión mucho más genuina, vulnerable e íntima.

La producción mantiene la estética moderna, intensa y visualmente provocadora que ha caracterizado la era ELECTRA, aunque esta vez con una carga emocional mucho más profunda.

Ángela Torres hace buena mancuerna con La Joaqui en el video 'Fingía' / Especial

La Joaqui sigue ampliando su universo musical

Con este lanzamiento, La Joaqui reafirma su capacidad para moverse entre distintos géneros y emociones, demostrando que su propuesta artística va mucho más allá del perreo, la provocación o la intensidad visual. “FINGÍA” representa un nuevo matiz dentro de ELECTRA y confirma que la cantante argentina está apostando por una etapa mucho más amplia, versátil y emocional.

La colaboración con Ángela Torres también fue celebrada por los fans en redes sociales, donde muchos destacaron la química vocal entre ambas artistas y el tono íntimo de la canción. Todo apunta a que ELECTRA será uno de los proyectos más ambiciosos y personales de La Joaqui hasta ahora.