Hot Sale y Mundial 2026 elevan riesgo de fraudes en internet

Las temporadas de compras masivas y los grandes eventos deportivos no solo emocionan a millones de personas, también representan el momento perfecto para que los ciberdelincuentes entren en acción. Con el Hot Sale y la creciente expectativa por el Mundial 2026, especialistas en ciberseguridad alertaron sobre un incremento en los fraudes digitales que buscan robar información bancaria, contraseñas y hasta el acceso total a dispositivos móviles.

Empresas como Kaspersky y Cisco advirtieron que los ataques en línea se han vuelto cada vez más sofisticados y aprovechan principalmente la emoción, la prisa y la confianza de los usuarios para engañarlos mediante promociones falsas, sitios fraudulentos y mensajes que aparentan ser completamente legítimos.

Uno de los métodos más utilizados sigue siendo el phishing, una modalidad de fraude digital en la que los delincuentes se hacen pasar por bancos, tiendas, empresas o plataformas conocidas para obtener datos personales y financieros de las víctimas.

Los fraudes mas comunes son robar información bancaria, contraseñas y hasta el acceso total a dispositivos / Especial

El paquete “gratis” que puede vaciar tu cuenta

Entre las modalidades más recientes detectadas durante el Hot Sale destaca una que ya comenzó a preocupar a expertos: el envío de paquetes sorpresa que las víctimas jamás solicitaron.

De acuerdo con los especialistas, los delincuentes adquieren bases de datos filtradas para conseguir nombres y direcciones reales. Después realizan pedidos falsos y hacen llegar cajas con mensajes atractivos como “¡Recibiste un regalo!” o “Escanea para conocer al remitente”.

Sin embargo, detrás de esos códigos QR se esconde una práctica llamada quishing, una variante del phishing que dirige a las personas a páginas falsas o instala programas maliciosos en los teléfonos.

“El peligro de esta estafa radica en que explota la curiosidad y se apoya en una tecnología que muchos consideran inofensiva, como los códigos QR, logrando que los estafadores terminen accediendo a tu información, dispositivo y aplicaciones financieras. En esta temporada de ofertas, recuerda que la compra más cara podría ser la que te llega ‘gratis’ por sorpresa”, advierte María Isabel Manjarrez, investigadora de seguridad para América Latina en el Equipo Global de Investigación y Análisis de Kaspersky.

El riesgo es mayor de lo que parece. Según cifras de Kaspersky, 47% de los mexicanos todavía desconoce que un código QR falso puede comprometer aplicaciones bancarias y permitir el robo de información financiera.

Los usuarios podrían ser engañarlos con promociones falsas y sitios fraudulentos / Magnific

El Mundial 2026 también se convirtió en carnada

La pasión por el futbol y el entusiasmo por el Mundial 2026 también ya comenzaron a ser utilizados por ciberdelincuentes para cometer fraudes. Millones de aficionados buscan boletos, paquetes turísticos, hospedaje o transmisiones en línea, situación que ha provocado una ola de páginas falsas y campañas engañosas relacionadas con el torneo.

De acuerdo con información compartida por Cisco, durante el último trimestre de 2025 la División Cibernética de la Guardia Nacional detectó en promedio 40 sitios fraudulentos al día relacionados con el campeonato mundialista. Además, en marzo de este año la federación internacional de futbol identificó cerca de 4 mil páginas falsas dedicadas a la venta fraudulenta de boletos.

“Hoy muchas campañas de phishing, sitios y anuncios maliciosos se generan con inteligencia artificial, lo que hace que los fraudes se vean mucho más reales. Los atacantes tienen más herramientas para engañar y crear campañas cada vez más creíbles y difíciles de detectar”, explicó Yair Lelis, director de ciberseguridad de Cisco México.

Cuidado con los mensajes mensajes atractivos como: “¡Recibiste un regalo!” o “Escanea para conocer al remitente” / Magnific

Los especialistas señalaron que las estafas no se limitan únicamente a boletos falsos, ya que también existen agencias de viajes inexistentes, hospedajes fantasma y promociones irreales que desaparecen una vez realizado el pago.

El peligro invisible del WiFi gratuito

Otra de las amenazas más comunes durante eventos masivos son las redes WiFi falsas. Expertos explicaron que los delincuentes suelen crear conexiones con nombres aparentemente oficiales en aeropuertos, plazas públicas, estadios y fan zones para que las personas se conecten sin sospechar.

Una vez dentro de esas redes, los atacantes pueden interceptar contraseñas, conversaciones privadas y datos bancarios. El problema aumenta porque muchas conexiones públicas no cuentan con cifrado de seguridad, facilitando el espionaje de información sensible.

¿Cómo evitar caer en estas estafas?

Ante el aumento de fraudes digitales, especialistas recomendaron extremar precauciones durante el Hot Sale y previo al Mundial 2026.

Entre las medidas más importantes destacan: No escanear códigos QR de origen dudoso.

Desconfiar de paquetes inesperados.

Revisar cuidadosamente las páginas web antes de ingresar datos personales.

Evitar realizar operaciones bancarias en redes WiFi públicas.

Verificar siempre que los boletos y promociones provengan de sitios oficiales.

Mantener actualizados celulares y aplicaciones.

Los expertos también recomiendan desconfiar de ofertas demasiado atractivas o promociones que generen presión inmediata para comprar. En un entorno donde la emoción por las compras y el futbol puede bajar la guardia de los usuarios, la prisa y el entusiasmo terminan convirtiéndose en los mejores aliados de los delincuentes digitales.