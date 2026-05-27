¡Ninguno como el El Káiser de Michoacán! Jugadores que ganaron la Champions League, pero nunca pudieron conquistar la Liga MX

La Liga MX ha contado con futbolistas de talla mundial en los últimos torneos, estrellas que llegaron a tierras aztecas con una UEFA Champions League en su palmarés, uno de los trofeos más importantes del futbol. Sin embargo, varios de ellos no pudieron replicar ese éxito en México y terminaron su paso por el balompié nacional sin levantar el título de liga.

El caso más reciente es el de Keylor Navas. El histórico portero costarricense perdió la Final del Clausura 2026 con Pumas ante Cruz Azul y se unió a la lista de campeones de Champions que se quedaron cerca de conquistar la Liga MX.

Ronaldinho, Ramos y Dani Alves encabezan la lista

Uno de los nombres más recordados es el de Ronaldinho, campeón de Champions con el Barcelona y subcampeón de Liga MX con Querétaro en el Clausura 2015, cuando los Gallos Blancos perdieron la Final ante Santos Laguna.

Ronaldinho ha sido ovacionado un par de veces en el Estadio Azteca | Imago7

Otro caso mediático fue el de Dani Alves, quien llegó a Pumas en 2022 como uno de los fichajes más importantes en la historia reciente del futbol mexicano. Aunque su llegada generó enorme expectativa, nunca pudo pelear realmente por el campeonato y terminó saliendo del club tras sus problemas legales en España.

Sergio Ramos también aparece en esta lista. El defensa español arribó a Rayados como una de las grandes bombas internacionales, pero no logró conquistar el futbol mexicano. Lo mismo ocurrió con James Rodríguez en León y con Roque Santa Cruz durante su paso por Cruz Azul.

La lista también incluye nombres históricos como Josep Guardiola, Eusébio, Luis García Sanz, Bakero, Abraham González y Santiago Solari, futbolistas que ganaron la Champions League, pero que no consiguieron levantar el título de Liga MX durante su paso por el futbol mexicano.

Sergio Ramos en Liga MX l IMAGO7

Solo Rafa Márquez y Jonathan dos Santos gozan de ese nicho

Solamente 2 mexicanos han podido ganar ambos torneos, siendo Rafa Márquez el primero en conseguirlo: Champions League con el Barcelona en las temporadas 2005-2006 y 2008-2009 y la Liga MX con el León en el año 2013.

Seguido de Jonathan dos Santos, el actual jugador del América fue parte de la plantilla que ganó el tricampeonato de Las Águilas, marcando una de las mejores épocas del club y la Champions League con el Barcelona en la temporada 2010/2011.