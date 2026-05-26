Andrés Gudiño será baja de Cruz Azul; apunta a un grande del futbol mexicano

Andrés Gudiño ha sido parte fundamental de la consecución del título de Cruz Azul en el Clausura 2026 que acaba de terminar, pues ante la lesión de Kevin Mier, el guardameta mexicano tuvo que ser él quien se quedara en el arco cementero, haciendo un buen trabajo que ha llamado la atención de algunos equipos en Liga MX.

Las primeras 'novias' de Gudiño fueron Tigres y Atlante; sin embargo, todo esto parece bastante lejano, aunque no está por completo descartado. Es por ello que, a tan solo un par de días de haber terminado el Clausura 2026, el arquero celeste ya tiene algunos rumores más en su entorno, con otras instituciones en la búsqueda de hacerse con sus servicios.

Andrés Gudiño, portero de Cruz Azul, ante Pumas | MEXSPORT

No se ha formalizado el fichaje

Lo único que por el momento es prácticamente un hecho es la salida de Andrés Gudiño de Cruz Azul, incluso después de haber sido campeón; sin embargo, aún no se sabe cuál será su destino, pues en un principio era Atlante y Tigres el par de opciones que se tenían contempladas, pero eso ha cambiado.

El tema de Atlante se ha caído debido a un tema de dinero, pues a los Potros no les ha alcanzado para poder llevar a cabo el fichaje; con los de la Autónoma de Nuevo León, simplemente las negociaciones no pudieron fluir de la mejor manera, por lo que su destino sí es fuera de La Máquina, pero para otro club.

Federico Vilar había sido el entrenador de Gudiño | ATLANTE

¿Cuál será el destino de Andrés?

Jugar para uno de los llamados 'grandes' de Liga MX parecería muy complicado, pues Chivas tiene a uno de los porteros titulares de la Selección Mexicana en el 'Tala' Rangel, además de que en la Liguilla, se pudo ver que Oscar Whalley se quedará con el papel de suplente para cubrirlo de buena manera, así que por el momento no se sabe si el Rebaño esté buscando otro guardameta.

Para América, la situación es un tanto similar, aunque la lesión de Luis Ángel Malagón podría ser un factor determinante, pues para comenzar el torneo de Apertura 2026, las Águilas contarán con Rodolfo Cota y Fernando Tapia, pero quizás quieran tener un portero en buen nivel para la primera parte del campeonato.

También está muy claro que no jugaría como titular en Pumas, pues Keylor Navas será el encargado de evitar los goles sin duda alguna, el tema sería lo mismo que con otros clubes, pues tener un suplente de nivel, considerando los errores de los miembros de la portería cuando no ha estado el costarricense en el campo.

Andrés Gudiño, portero de Cruz Azul | IMAGO7

Probablemente el otro equipo regio o el más reciente bicampeón puedan ser las opciones más factibles, pues comenzando por Toluca, tener a Luis García y a Hugo González los ha llevado a ser campeones un par de veces seguidas, pero no se vería con malos ojos afianzar una de las zonas que tanto les ha pedido la afición.

En Rayados es donde quizás las fichas se acomodarían de mejor manera, pues Santiago Melé y el 'Mochis' Cárdenas han sido parte de los proyectos anteriores, pero a la llegada de Denis te Kloese y Matías Almeyda podrían traer ideales diferentes con ellos, y una de esas novedades, sería fichar a un nuevo portero que encabece el plantel.