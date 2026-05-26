Jóvenes que se consolidaron bajo el mando de Gabriel Milito en Chivas

Chivas cerró el Clausura 2026 con señales claras de crecimiento, debido a que el Guadalajara terminó como sublíder del torneo, apenas por debajo de Pumas por diferencia de goles, y además se convirtió en la base de la Selección Mexicana en las convocatorias de Javier Aguirre rumbo al Mundial.

Más allá de los resultados, uno de los aspectos que más fortaleció al proyecto rojiblanco fue el desarrollo de jóvenes futbolistas bajo el mando de Gabriel Milito. El técnico argentino logró potenciar elementos de cantera y recuperar jugadores que parecían estancados, como Omar Govea, Roberto Alvarado y Luis Romo.

Armando González se convirtió en la nueva figura rojiblanca

Armando “La Hormiga” González fue el jugador que más creció en el ciclo de Milito. El delantero pasó de ser una apuesta juvenil a convertirse en el referente ofensivo de Chivas y en uno de los atacantes más importantes del torneo.

Tras un gran primer semestre en el que fue campeón de goleo con 12 anotaciones, González mantuvo el nivel durante el Clausura 2026 y terminó de consolidarse como titular. Su crecimiento también le abrió las puertas de la Selección Mexicana, donde ya pelea por un lugar en la lista final rumbo a la Copa del Mundo.

Santiago Sandoval aprovechó la confianza

Otro de los nombres que explotó en la etapa de Milito fue Santiago Sandoval, ya que el mediocampista surgido de cantera rápidamente comenzó a ganar protagonismo dentro del primer equipo.

Sandoval debutó en el Apertura 2025 y desde entonces empezó a recibir llamados constantes con Chivas. Aunque durante gran parte del Clausura 2026 tuvo pocos minutos por la fuerte competencia interna, en la liguilla terminó convirtiéndose en uno de los futbolistas más destacados del Guadalajara.

El juvenil anotó tres goles en cuatro partidos, su capacidad para romper líneas, atacar espacios y aparecer en momentos importantes lo colocó como una de las principales promesas del club.

Santiago Sandoval, jugador de Chivas | IMAGO7

Brian Gutiérrez recuperó protagonismo

Brian Gutiérrez llegó a Chivas procedente del Chicago Fire con ciertas dudas alrededor de su adaptación; sin embargo, poco a poco se ganó un lugar dentro del esquema de Gabriel Milito hasta convertirse en titular.

Brian Gutiérrez, jugador de Chivas | IMAGO7

El mediocampista aportó dinámica y desequilibrio en ofensiva. En menos de mil minutos disputados con Guadalajara logró registrar dos goles y dos asistencias.

Su rendimiento también llamó la atención de Javier Aguirre, quien comenzó a convocarlo regularmente con la Selección Mexicana. Incluso, ya suma anotaciones con el combinado nacional y se perfila como una opción rumbo al Mundial.

Diego Campillo y los carrileros también dieron un salto

En defensa, Diego Campillo volvió a tomar protagonismo tras regresar de Bravos de Juárez. Aunque inició el torneo como titular y después sufrió una lesión, terminó recuperando su lugar luego de la ausencia de Luis Romo por convocatoria nacional.

Diego Campillo expresó su deseo de aportar en la Selección Mexicana | MEXSPORT

Su capacidad para jugar como central o contención le dio equilibrio al equipo en momentos importantes del semestre.

A esta lista también se suman Richard Ledezma y Brian González. Ambos carrileros encontraron regularidad y terminaron siendo piezas fundamentales dentro del sistema de Milito, especialmente por su aporte ofensivo y generación de juego por las bandas.