Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Andrés Sánchez entra en el radar de Rayados para el Apertura 2026; aún no hay oferta formal

Andrés Sánchez con el Atlético de San Luis | MEXSPORT
Karol Peñaloza 16:41 - 26 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
El arquero del Atlético de San Luis interesa a Monterrey como parte de la reestructuración encabezada por Matías Almeyda, aunque las negociaciones todavía no comienzan oficialmente

De acuerdo con fuentes consultadas, el guardameta del conjunto potosino sí forma parte de los jugadores que interesan al club regiomontano, ahora encabezado por Matías Almeyda, quien ya trabaja junto a la directiva albiazul en la reestructuración del plantel.

Rayados sigue buscando refuerzos para la era Almeyda 

El desempeño mostrado por Sánchez en los últimos torneos con el Atlético de San Luis habría llamado la atención de Monterrey, principalmente por la seguridad que ha mostrado en la portería y por convertirse en uno de los futbolistas más constantes del equipo rojiblanco.

Matías Almeyda | X: CAPTURA DE PANTALLA

Pese al interés existente, las mismas fuentes señalaron que hasta este momento no hay una propuesta oficial presentada ante el Atlético de San Luis por el portero originario de Ciudad Juárez, por lo que cualquier posible negociación aún se encuentra en etapa inicial.

Andrés Sánchez en Brasil | IMAGO7

Andrés Sánchez aún pertenece al Atlético de San Luis 

Mientras tanto, Andrés Sánchez continúa ligado al cuadro potosino, aunque su nombre podría seguir apareciendo en el mercado de verano conforme avancen los movimientos de los equipos de la Liga MX.

Andrés Sánchez se ha vuelto factor en el partido dentro del 'Infierno' | MexSport
Lo Último
18:28 Mujer embarazada perdió 30 mil pesos tras transferencia equivocada a taquería
18:27 Cae presunto líder de La Rebel en CU por venta de droga
18:26 ¿Hay contingencia ambiental? Consulta el Hoy No Circula del miércoles 27 de mayo
18:25 Keylor Navas se pronuncia tras perder la Final: “Tristemente, no pudo ser“
18:09 Las joyas del Tapatío que buscan una oportunidad en Chivas para el Apertura 2026
17:59 ¿Desvío de dinero público? Morena denuncia a Samuel García y Mariana Rodríguez
17:56 “Tengo el corazón de México”: David Benavidez respondió a críticas por nacer en EEUU
17:49 Leyendas de México 1986 visitan al Tri antes del Mundial 2026
17:46 ¡Orgullo Águila en el Mundial! América celebra la convocatoria de Alejandro Zendejas con Estados Unidos
17:36 Carlos Vela y Peso Pluma protagonizan encuentro viral en partido del LAFC