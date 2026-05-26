Andrés Sánchez entra en el radar de Rayados para el Apertura 2026; aún no hay oferta formal

De acuerdo con fuentes consultadas, el guardameta del conjunto potosino sí forma parte de los jugadores que interesan al club regiomontano, ahora encabezado por Matías Almeyda, quien ya trabaja junto a la directiva albiazul en la reestructuración del plantel.

Rayados sigue buscando refuerzos para la era Almeyda

El desempeño mostrado por Sánchez en los últimos torneos con el Atlético de San Luis habría llamado la atención de Monterrey, principalmente por la seguridad que ha mostrado en la portería y por convertirse en uno de los futbolistas más constantes del equipo rojiblanco.

Matías Almeyda | X: CAPTURA DE PANTALLA

Pese al interés existente, las mismas fuentes señalaron que hasta este momento no hay una propuesta oficial presentada ante el Atlético de San Luis por el portero originario de Ciudad Juárez, por lo que cualquier posible negociación aún se encuentra en etapa inicial.

Andrés Sánchez en Brasil | IMAGO7

Andrés Sánchez aún pertenece al Atlético de San Luis

Mientras tanto, Andrés Sánchez continúa ligado al cuadro potosino, aunque su nombre podría seguir apareciendo en el mercado de verano conforme avancen los movimientos de los equipos de la Liga MX.