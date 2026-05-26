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Empelotados

Carlos Vela y Peso Pluma protagonizan encuentro viral en partido del LAFC

Carlos Vela y Peso Pluma conviviendo | CAPTURA
Carlos Vela y Peso Pluma conviviendo | CAPTURA
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre 17:36 - 26 mayo 2026
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El saludo entre el futbolista mexicano y el cantante llamó la atención en redes sociales

El BMO Stadium de Los Ángeles fue escenario de un encuentro que rápidamente se volvió viral. El exfutbolista y actual propietario del Los Angeles FC Carlos Vela y el cantante regional Peso Pluma compartieron un saludo y un abrazo que quedó registrado en video y comenzó a circular ampliamente en plataformas digitales.

La presencia del intérprete mexicano en el inmueble llamó la atención desde antes del inicio del partido, ya que el artista ha mostrado en distintas ocasiones su interés por diversos deportes y eventos relacionados con figuras mexicanas en el extranjero. Durante el encuentro, Peso Pluma aprovechó la oportunidad para acercarse al delantero del LAFC, con quien intercambió algunas palabras en un ambiente cordial.

Carlos Vela y Peso Pluma conviviendo previo al partido de LAFC | CAPTURA
Carlos Vela y Peso Pluma conviviendo previo al partido de LAFC | CAPTURA

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran a ambos mexicanos sonriendo y saludándose afectuosamente, un momento que generó comentarios entre usuarios y aficionados del conjunto angelino. El encuentro entre las dos figuras mexicanas se convirtió rápidamente en uno de los temas más comentados tras el partido.

Carlos Vela presumió su asistencia al Super Bowl | MEXSPORT
Carlos Vela fue el jugador mas querido de LA FC | MEXSPORT

LAFC consigue triunfo ante Seattle Sounders

Además del momento viral entre Carlos Vela y Peso Pluma, el LAFC consiguió una victoria importante dentro de la Conferencia Oeste de la MLS. El equipo de Los Ángeles derrotó por marcador de 1-0 al Seattle Sounders, resultado que le permitió mantenerse en la pelea por los primeros lugares de la clasificación.

Con este triunfo, el conjunto angelino se afianza en la quinta posición de la conferencia, manteniéndose dentro de la zona competitiva rumbo a la siguiente fase del torneo. La victoria también fue celebrada por los aficionados presentes en el BMO Stadium, donde el ambiente estuvo marcado por la presencia de distintas personalidades ligadas al entretenimiento y al deporte.

LAFC ganó en la Ida ante Toluca para soñar con pasar a la Final | MEXSPORT
LAFC ganó en la Ida ante Toluca para soñar con pasar a la Final | MEXSPORT

El encuentro entre el delantero mexicano y Peso Pluma volvió a poner en evidencia el impacto que tienen las figuras mexicanas tanto en el deporte como en la música, especialmente en una ciudad como Los Ángeles, donde existe una importante comunidad latina y una fuerte conexión con el futbol de la MLS.

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