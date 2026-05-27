Keylor Navas se pronuncia tras perder la Final: “Tristemente, no pudo ser“

Keylor Navas, legendario portero costarricense y capitán, habló tras perder la Final del Clausura 2026 en la que Pumas cayó en Ciudad Universitaria ante Cruz Azul; el ‘Tico’ fue un jugador clave para los de la UNAM a lo largo del torneo, por lo que sus palabras eran de las más esperadas por la afición auriazul.

Agradece por el apoyo incondicional

El capitán Universitario posteó una publicación en sus redes sociales, donde habló de su agradecimiento a Dios y a los aficionados auriazules que estuvieron siempre alentando en el proceso para llegar a la Final y en ella.

El ‘Tico’ también expresó su tristeza por no haber conseguido el campeonato, aunque aprovechó para felicitar a Cruz Azul por haber ganado la Final.

Gran parte de la “culpa” de que los Pumas fueran líderes del torneo fue gracias a las actuaciones de Keylor, con 9 porterías invictas (7 en temporada regular y 2 en Liguilla), que sin duda fue el mejor jugador de los Universitarios tanto en fase regular como en la Liguilla.

Keylor Navas, portero de Pumas, en la Final de Ida frente a Cruz Azul | MEXPORT

La afición Universitaria ya piensa en el siguiente torneo

A pesar de haber caído en la Final ante Cruz Azul, la afición de los Pumas sueña con seguir con la misma inercia para el siguiente torneo; con grandes actuaciones de parte de sus jugadores y la gran dirección técnica de Efraín Juárez, esperan volver a posicionarse en las mismas instancias para el Apertura 2026.

Con la renovación de Keylor Navas con los del Pedregal, el proyecto encabezado por Efraín sigue en marcha para poder seguirse consolidando. En espera de más renovaciones y con la construcción del siguiente torneo, las sensaciones son buenas con los de la UNAM para afrontar el siguiente torneo.