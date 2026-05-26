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Futbol

Final Pumas contra Cruz Azul rompió récord de audiencia: ¿Qué TV ganó?

Jugadores de Cruz Azul en celebración tras la obtención del título del Clausura 2011 de la Liga MX | MEXSPORT
Cruz Azul Campeón Clausura 2026| MEXSPORT
Carlos Ponce de León
Carlos Ponce de León 16:30 - 26 mayo 2026
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No fueron ni América ni Chivas, sino los otros dos grandes que establecieron récord de audiencia en televisión para un partido de Liga MX con la Final del Clausura 2026, con la Vuelta del Pumas vs. Cruz Azul, que terminó con La Décima celeste.

El duelo de Ida en el Estadio de la Ciudad de los Deportes tuvo excelente registro: 23.3 millones de espectadores entre Televisa y TV Azteca según las cifras oficiales, una marca alta para ser el primer juego de una Final.

El récord del partido de Liga MX más visto en la televisión mexicana lo estableció la Final entre Toluca y América del Clausura 25, que, gracias a que fue transmitida por Canal 5 y Azteca 7 en señal abierta, más la transmisión de TUDN, ViX y FOX Sports, llegó a 24 millones de personas.

Jugadores de Cruz Azul en celebración tras la obtención de la Décima | IMAGO 7
Jugadores de Cruz Azul en celebración tras la obtención de la Décima | IMAGO 7

Una nueva marca de dos grandes

Para el partido de Vuelta de la Final del Clausura 26, que también se transmitió en Canal 5 de Televisa y en Azteca 7 de TV Azteca, la expectativa fue tan alta que registró la mayor audiencia para un partido de Liga MX: 28 millones de espectadores vieron el título de La Máquina en el Olímpico 68 a través de la televisión. Una locura.

Nathan Silva en la Final de Pumas contra Cruz Azul en la Liga MX | IMAGO 7
Nathan Silva en la Final de Pumas contra Cruz Azul en la Liga MX | IMAGO 7

¿Quién ganó entre Televisa y Azteca?

Los dos partidos anteriores de Pumas como local en esta Liguilla pasaron por ambas señales, y fueron ganados por Televisa. En esta ocasión, el tiro fue muy parejo, pues resulta que mientras el Canal 5 tuvo rating de 4.93, Azteca 7 llegó a 4.55, lo que es un empate técnico, pero con apenas más personas en la pantalla de Chapultepec. Tremendas cifras.

Clausura 2026 Pumas vs Cruz Azul l Miguel Pontón
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