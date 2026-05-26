Final Pumas contra Cruz Azul rompió récord de audiencia: ¿Qué TV ganó?

No fueron ni América ni Chivas, sino los otros dos grandes que establecieron récord de audiencia en televisión para un partido de Liga MX con la Final del Clausura 2026, con la Vuelta del Pumas vs. Cruz Azul, que terminó con La Décima celeste.

ENTREGA DE TROFEO 🚂🏆



Cruz Azul recibirá de la FMF el reconocimiento como mejor equipo de la temporada 25/26 este lunes 1o de junio en La Casa del Futbol de Toluca.



Por segundo año consecutivo La Máquina recibirá el premio del millón de dólares. @record_mexico pic.twitter.com/ueL3U503nP — Carlos Ponce de León (@Carlos_Ponz) May 26, 2026

El duelo de Ida en el Estadio de la Ciudad de los Deportes tuvo excelente registro: 23.3 millones de espectadores entre Televisa y TV Azteca según las cifras oficiales, una marca alta para ser el primer juego de una Final.

El récord del partido de Liga MX más visto en la televisión mexicana lo estableció la Final entre Toluca y América del Clausura 25, que, gracias a que fue transmitida por Canal 5 y Azteca 7 en señal abierta, más la transmisión de TUDN, ViX y FOX Sports, llegó a 24 millones de personas.

Jugadores de Cruz Azul en celebración tras la obtención de la Décima | IMAGO 7

Una nueva marca de dos grandes

Para el partido de Vuelta de la Final del Clausura 26, que también se transmitió en Canal 5 de Televisa y en Azteca 7 de TV Azteca, la expectativa fue tan alta que registró la mayor audiencia para un partido de Liga MX: 28 millones de espectadores vieron el título de La Máquina en el Olímpico 68 a través de la televisión. Una locura.

Nathan Silva en la Final de Pumas contra Cruz Azul en la Liga MX | IMAGO 7

¿Quién ganó entre Televisa y Azteca?

Los dos partidos anteriores de Pumas como local en esta Liguilla pasaron por ambas señales, y fueron ganados por Televisa. En esta ocasión, el tiro fue muy parejo, pues resulta que mientras el Canal 5 tuvo rating de 4.93, Azteca 7 llegó a 4.55, lo que es un empate técnico, pero con apenas más personas en la pantalla de Chapultepec. Tremendas cifras.