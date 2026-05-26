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Futbol

Leyendas de México 1986 visitan al Tri antes del Mundial 2026

Mundialistas de México 86 visitaron a los seleccionados actuales | ESPECIAL
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 17:49 - 26 mayo 2026
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Leyendas de México 1986 visitaron al Tri en el CAR para motivar al plantel de Javier Aguirre rumbo a su debut en el Mundial 2026

La Selección Nacional de México recibió una visita especial en el Centro de Alto Rendimiento, donde leyendas mundialistas de México 1986 se reunieron con el plantel que disputará la Copa del Mundo 2026. El encuentro tuvo como objetivo transmitir a los actuales seleccionados el orgullo, la responsabilidad y el significado de representar al país en un Mundial en casa.

Fernando Quirarte, Manuel Negrete, Luis Flores, Carlos de los Cobos, Miguel España, Félix Cruz, Armando Manzo y Mario Trejo acudieron al CAR por invitación de Javier Aguirre, actual director técnico del Tri y también integrante de aquella histórica selección mexicana que jugó la Copa del Mundo de 1986.

Selección Mexicana en entrenamiento en el CAR | MEXSPORT

Leyendas de México 1986 motivan al Tri rumbo al Mundial 2026

Durante la reunión, los exfutbolistas compartieron mensajes individuales de motivación e inspiración con los jugadores de la Selección Mexicana. Los mundialistas recordaron la importancia de vestir la camiseta nacional y desearon éxito al equipo de cara a su debut mundialista ante Sudáfrica, programado para el 11 de junio.

Los actuales seleccionados escucharon atentos las palabras de quienes fueron protagonistas en uno de los capítulos más recordados del futbol mexicano. La convivencia permitió unir a dos generaciones del Tri en un momento clave, previo al arranque de una Copa del Mundo que México volverá a vivir como país anfitrión.

Javier Aguirre destaca actuación de México en la Fecha FIFA | MEXSPORT
Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana | MEXSPORT

El encuentro también contó con la presencia de Mikel Arriola, Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, quien destacó el valor histórico y emocional de esta reunión. “La Selección Nacional tiene algo único ya que conecta generaciones. Los ídolos cambian, los uniformes evolucionan, pero el orgullo de representar a México permanece intacto”, señaló.

Mundialistas del 86 presencian práctica de la Selección Mexicana

Después de la reunión con el plantel, Quirarte, Negrete, Flores, De los Cobos, España, Cruz, Manzo y Trejo presenciaron la práctica vespertina de la Selección Nacional de México. Además, recorrieron las renovadas instalaciones del nuevo Centro de Alto Rendimiento, como parte de la visita organizada por la FMF.

Como gesto conmemorativo, los exmundialistas recibieron el jersey retro de México 1986 y el libro de Nacho Trelles. La visita se dio en el marco de la campaña “Ola Sí, Grito No”, impulsada por la Federación Mexicana de Futbol para invitar a la afición a apoyar de manera incondicional al Tri durante el Mundial 2026.

Jesús Gallardo, jugador de la Selección Mexicana y Toluca | IMAGO7

A la reunión también asistieron Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la FMF; Duilio Davino, director de selecciones nacionales; Rafael Márquez, auxiliar técnico y referente histórico del futbol mexicano, así como el cuerpo técnico completo de Javier Aguirre. Con este encuentro, la Selección Mexicana reforzó el vínculo entre su historia mundialista y el reto que enfrentará en casa.

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