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Futbol

Estadios y sedes mundialistas: Estadio Azteca (Ciudad de México)

Estadio Azteca | MEXSPORT
Axel Fernández
Axel Fernández 00:01 - 26 mayo 2026
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El Coloso de Santa Úrsula, renombrado comercialmente como Banorte, albergará su tercera Copa del Mundo

El concreto no habla ni lo hará, si no tendría miles historias que contar. Pero de algo podemos estar seguros, en los pasillos del Estadio Azteca se escuchan murmullos que erizan la piel.

Los ecos de millones de voces recorren cada butaca y reviven el llanto -de alegría y de amargura-, la emoción, el miedo y cada sentimiento entregado como tributo durante las varias y simbólicas guerras de 90 minutos en el Coloso.

Sesenta años habrán pasado desde la inauguración del ahora comercialmente llamado Banorte hasta el silbatazo inicial de la tercera Copa del Mundo de la FIFA celebrada en el césped del gigante de Coyoacán, el próximo 11 de junio.

El Estadio Ciudad de México, conocido como Azteca o Banorte | IMAGO7

El sueño ideado por Pedro Ramírez Vázquez y Rafael Mijares Alcérreca sigue de pie y más fuerte que nunca. Construido para el Mundial de México 1970, el Coloso de Santa Úrsula es un mito, en su entrañas jugaron leyendas como Franz Beckenbauer, con un hombro dislocado, la mejor Brasil de la historia, con Pelé como estandarte, la Argentina de Diego Armando Maradona y el mejor gol de la historia. Y solo por mencionar a algunos.

El Estadio Azteca es la catedral más grande el futbol y tras ser remodelado para este Mundial 2026, su historia pinta eterna, con miles de hazañas más que escribir en su pasto.

El Estadio Azteca, en el Mundial de México 70 | MEXSPORT

Ficha técnica Estadio Azteca

  • Nombre oficial original: Estadio Azteca

  • Nombre comercial actual: Estadio Banorte (desde 2026, por patrocinio)

  • Nombre para el Mundial 2026: Estadio Ciudad de México

  • Ubicación: Calzada de Tlalpan 3465, Col. Santa Úrsula Coapa, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México

  • Inauguración: 29 de mayo de 1966

  • Arquitectos: Pedro Ramírez Vázquez y Rafael Mijares Alcérreca

  • Ingenieros estructurales: Óscar de Buen y Félix Colinas

  • Capacidad original: Aproximadamente 107,000 espectadores

  • Capacidad actual: Entre 83,000 y 87,000 espectadores (según configuración y remodelación 2024-2026)

  • Costo original de construcción: Aproximadamente 260 millones de pesos de la época

  • Inicio de construcción: 1962

  • Superficie: Césped híbrido

  • Dimensiones de cancha: 105 × 68 metros

  • Propietario: Grupo Ollamani | Televisa

  • Apodo: El Coloso de Santa Úrsula

  • Equipos que juegan o han jugado ahí: Club América, Cruz Azul, Necaxa, Atlante y Selección Mexicana

  • Eventos destacados: Finales de los Mundiales de 1970 y 1986; sede inaugural del Mundial 2026

  • Récord histórico: Único estadio en albergar partidos inaugurales de tres Copas del Mundo: 1970, 1986 y 2026

Diego Armando Maradona, en México 86 | MEXSPORT

La Ciudad de México

Un Coloso para un gigante. La Ciudad de México crece y nadie la detiene y solo un recinto como el Estadio Azteca es digno de pertenecer a una urbe tan convulsa y a la vez hermosa.

Pese a los miles de problemas que un área metropolitana de 20 millones de habitantes puede presentar, la capital de nuestro país no dudó en levantar la mano para ser por tercera vez en su historia sede de un Mundial de futbol.

Así como en 1970 y 1986, la CDMX le abre las puertas -y extiende los brazos- a miles de aficionados de todo el mundo para disfrutar cinco partidos que prometen hacer historia.

La Selección Mexicana es el gran anfitrión, con la promesa de que lo que se construya en el campo estará diseñado desde las gradas del Coloso de Santa Úrsula e ideado por cada corazón latiendo al mismo ritmo en la ciudad.

Estadio Banorte en el México vs Portugal l MIGUEL PONTÓN

Ficha técnica Ciudad de México

  • Fundación: 13 de marzo de 1325 (fundación de México-Tenochtitlan); 13 de agosto de 1521 (por los conquistadores españoles); 18 de noviembre de 1824 (como Distrito Federal de México); 29 de enero de 2016 (como Ciudad de México)

  • Nombre oficial: Ciudad de México (CDMX)

  • País: México

  • Superficie: 1,495 km²

  • Altitud promedio: 2,240 metros sobre el nivel del mar

  • Habitantes; Aproximadamente 9.2 millones de habitantes en la entidad; más de 21 millones en la zona metropolitana

  • PIB per cápita: Aproximadamente 395 mil pesos anuales; el más alto de México

  • Idioma predominante: Español

  • Moneda: Peso mexicano (MXN)

  • Alcaldías: 16

  • Gentilicio: Capitalino | chilango

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