Estadios y sedes mundialistas: Estadio Azteca (Ciudad de México)

El concreto no habla ni lo hará, si no tendría miles historias que contar. Pero de algo podemos estar seguros, en los pasillos del Estadio Azteca se escuchan murmullos que erizan la piel.

Los ecos de millones de voces recorren cada butaca y reviven el llanto -de alegría y de amargura-, la emoción, el miedo y cada sentimiento entregado como tributo durante las varias y simbólicas guerras de 90 minutos en el Coloso.

Sesenta años habrán pasado desde la inauguración del ahora comercialmente llamado Banorte hasta el silbatazo inicial de la tercera Copa del Mundo de la FIFA celebrada en el césped del gigante de Coyoacán, el próximo 11 de junio.

El Estadio Ciudad de México, conocido como Azteca o Banorte | IMAGO7

El sueño ideado por Pedro Ramírez Vázquez y Rafael Mijares Alcérreca sigue de pie y más fuerte que nunca. Construido para el Mundial de México 1970, el Coloso de Santa Úrsula es un mito, en su entrañas jugaron leyendas como Franz Beckenbauer, con un hombro dislocado, la mejor Brasil de la historia, con Pelé como estandarte, la Argentina de Diego Armando Maradona y el mejor gol de la historia. Y solo por mencionar a algunos.

El Estadio Azteca es la catedral más grande el futbol y tras ser remodelado para este Mundial 2026, su historia pinta eterna, con miles de hazañas más que escribir en su pasto.

El Estadio Azteca, en el Mundial de México 70 | MEXSPORT

Ficha técnica Estadio Azteca

Nombre oficial original: Estadio Azteca

Nombre comercial actual: Estadio Banorte (desde 2026, por patrocinio)

Nombre para el Mundial 2026: Estadio Ciudad de México

Ubicación: Calzada de Tlalpan 3465, Col. Santa Úrsula Coapa, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México

Inauguración: 29 de mayo de 1966

Arquitectos: Pedro Ramírez Vázquez y Rafael Mijares Alcérreca

Ingenieros estructurales: Óscar de Buen y Félix Colinas

Capacidad original: Aproximadamente 107,000 espectadores

Capacidad actual: Entre 83,000 y 87,000 espectadores (según configuración y remodelación 2024-2026)

Costo original de construcción: Aproximadamente 260 millones de pesos de la época

Inicio de construcción: 1962

Superficie: Césped híbrido

Dimensiones de cancha: 105 × 68 metros

Propietario: Grupo Ollamani | Televisa

Apodo: El Coloso de Santa Úrsula

Equipos que juegan o han jugado ahí: Club América, Cruz Azul, Necaxa, Atlante y Selección Mexicana

Eventos destacados: Finales de los Mundiales de 1970 y 1986; sede inaugural del Mundial 2026

Récord histórico: Único estadio en albergar partidos inaugurales de tres Copas del Mundo: 1970, 1986 y 2026

Diego Armando Maradona, en México 86 | MEXSPORT

La Ciudad de México

Un Coloso para un gigante. La Ciudad de México crece y nadie la detiene y solo un recinto como el Estadio Azteca es digno de pertenecer a una urbe tan convulsa y a la vez hermosa.

Pese a los miles de problemas que un área metropolitana de 20 millones de habitantes puede presentar, la capital de nuestro país no dudó en levantar la mano para ser por tercera vez en su historia sede de un Mundial de futbol.

Así como en 1970 y 1986, la CDMX le abre las puertas -y extiende los brazos- a miles de aficionados de todo el mundo para disfrutar cinco partidos que prometen hacer historia.

La Selección Mexicana es el gran anfitrión, con la promesa de que lo que se construya en el campo estará diseñado desde las gradas del Coloso de Santa Úrsula e ideado por cada corazón latiendo al mismo ritmo en la ciudad.

Estadio Banorte en el México vs Portugal l MIGUEL PONTÓN

Ficha técnica Ciudad de México