Estadios y sedes mundialistas: Estadio Azteca (Ciudad de México)
El concreto no habla ni lo hará, si no tendría miles historias que contar. Pero de algo podemos estar seguros, en los pasillos del Estadio Azteca se escuchan murmullos que erizan la piel.
Los ecos de millones de voces recorren cada butaca y reviven el llanto -de alegría y de amargura-, la emoción, el miedo y cada sentimiento entregado como tributo durante las varias y simbólicas guerras de 90 minutos en el Coloso.
Sesenta años habrán pasado desde la inauguración del ahora comercialmente llamado Banorte hasta el silbatazo inicial de la tercera Copa del Mundo de la FIFA celebrada en el césped del gigante de Coyoacán, el próximo 11 de junio.
El sueño ideado por Pedro Ramírez Vázquez y Rafael Mijares Alcérreca sigue de pie y más fuerte que nunca. Construido para el Mundial de México 1970, el Coloso de Santa Úrsula es un mito, en su entrañas jugaron leyendas como Franz Beckenbauer, con un hombro dislocado, la mejor Brasil de la historia, con Pelé como estandarte, la Argentina de Diego Armando Maradona y el mejor gol de la historia. Y solo por mencionar a algunos.
El Estadio Azteca es la catedral más grande el futbol y tras ser remodelado para este Mundial 2026, su historia pinta eterna, con miles de hazañas más que escribir en su pasto.
Ficha técnica Estadio Azteca
Nombre oficial original: Estadio Azteca
Nombre comercial actual: Estadio Banorte (desde 2026, por patrocinio)
Nombre para el Mundial 2026: Estadio Ciudad de México
Ubicación: Calzada de Tlalpan 3465, Col. Santa Úrsula Coapa, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México
Inauguración: 29 de mayo de 1966
Arquitectos: Pedro Ramírez Vázquez y Rafael Mijares Alcérreca
Ingenieros estructurales: Óscar de Buen y Félix Colinas
Capacidad original: Aproximadamente 107,000 espectadores
Capacidad actual: Entre 83,000 y 87,000 espectadores (según configuración y remodelación 2024-2026)
Costo original de construcción: Aproximadamente 260 millones de pesos de la época
Inicio de construcción: 1962
Superficie: Césped híbrido
Dimensiones de cancha: 105 × 68 metros
Propietario: Grupo Ollamani | Televisa
Apodo: El Coloso de Santa Úrsula
Equipos que juegan o han jugado ahí: Club América, Cruz Azul, Necaxa, Atlante y Selección Mexicana
Eventos destacados: Finales de los Mundiales de 1970 y 1986; sede inaugural del Mundial 2026
Récord histórico: Único estadio en albergar partidos inaugurales de tres Copas del Mundo: 1970, 1986 y 2026
La Ciudad de México
Un Coloso para un gigante. La Ciudad de México crece y nadie la detiene y solo un recinto como el Estadio Azteca es digno de pertenecer a una urbe tan convulsa y a la vez hermosa.
Pese a los miles de problemas que un área metropolitana de 20 millones de habitantes puede presentar, la capital de nuestro país no dudó en levantar la mano para ser por tercera vez en su historia sede de un Mundial de futbol.
Así como en 1970 y 1986, la CDMX le abre las puertas -y extiende los brazos- a miles de aficionados de todo el mundo para disfrutar cinco partidos que prometen hacer historia.
La Selección Mexicana es el gran anfitrión, con la promesa de que lo que se construya en el campo estará diseñado desde las gradas del Coloso de Santa Úrsula e ideado por cada corazón latiendo al mismo ritmo en la ciudad.
Ficha técnica Ciudad de México
Fundación: 13 de marzo de 1325 (fundación de México-Tenochtitlan); 13 de agosto de 1521 (por los conquistadores españoles); 18 de noviembre de 1824 (como Distrito Federal de México); 29 de enero de 2016 (como Ciudad de México)
Nombre oficial: Ciudad de México (CDMX)
País: México
Superficie: 1,495 km²
Altitud promedio: 2,240 metros sobre el nivel del mar
Habitantes; Aproximadamente 9.2 millones de habitantes en la entidad; más de 21 millones en la zona metropolitana
PIB per cápita: Aproximadamente 395 mil pesos anuales; el más alto de México
Idioma predominante: Español
Moneda: Peso mexicano (MXN)
Alcaldías: 16
Gentilicio: Capitalino | chilango
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