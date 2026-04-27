A 45 días del Mundial: Estadio Azteca y CDMX, con el récord histórico en Copas del Mundo

A 45 días del Mundial: La Ciudad de México se consolida como la capital del futbol. por lo menos en Copas del Mundo. A pocas semanas de que inicie la justa del 2026, los números no mienten y las estadísticas confirman que ninguna otra metrópoli en el planeta ha sido testigo de tanta gloria mundialista. Entre el mítico césped de Santa Úrsula y el Pedregal, la capital mexicana suma 23 partidos disputados, una cifra que aumentará en junio próximo.

Estadio Banorte | MEXSPORT

ESTADIO AZTECA: EL REY DE LAS SEDES MUNDIALISTAS

El Coloso de Santa Úrsula, ahora bajo el nombre comercial de Estadio Banorte, ostenta el récord individual como el inmueble con más juegos en la historia del torneo. Con 19 encuentros en su historial, ha sido el escenario de los momentos más icónicos del deporte, desde la coronación de Pelé en 1970 hasta la consagración de Diego Armando Maradona en 1986.

Para la Copa del Mundo 2026, el Azteca sumará 5 juegos adicionales, incluyendo el partido inaugural entre México y Sudáfrica el próximo 11 de junio, elevando su cuenta personal a 24 partidos.

Pelé y Maradona en el Estadio Azteca ROTA

CDMX CON RÉCORD EN MUNDIALES

Aunque el Azteca acapara los reflectores, la marca de la Ciudad de México se apoya también en la historia del Estadio Olímpico Universitario. Durante la Copa del Mundo de 1986, la casa de los Pumas albergó 4 encuentros, incluyendo duelos cruciales de Argentina del Grupo A y un choque de Octavos de Final entre potencias europeas.

Desglose histórico por inmueble:

Estadio Azteca: 19 partidos (10 en 1970; 9 en 1986).

Estadio Olímpico Universitario: 4 partidos (Todos en 1986).

Total actual: 23 partidos.

Con los cinco encuentros programados para este verano, la Ciudad de México alcanzará los 28 partidos mundialistas. Esta cifra no solo refuerza su liderazgo global, sino que convierte al área metropolitana en la primera en recibir tres inauguraciones distintas.

Estadio Olímpico Universitario | IMAGO7