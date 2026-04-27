Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

A 45 días del Mundial: Estadio Azteca y CDMX, con el récord histórico en Copas del Mundo

Estadio Banorte | IMAGO7
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 06:50 - 27 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La capital de nuestro país aumentará su marca de más partidos en Mundiales

A 45 días del Mundial: La Ciudad de México se consolida como la capital del futbol. por lo menos en Copas del Mundo. A pocas semanas de que inicie la justa del 2026, los números no mienten y las estadísticas confirman que ninguna otra metrópoli en el planeta ha sido testigo de tanta gloria mundialista. Entre el mítico césped de Santa Úrsula y el Pedregal, la capital mexicana suma 23 partidos disputados, una cifra que aumentará en junio próximo.

Estadio Banorte | MEXSPORT

ESTADIO AZTECA: EL REY DE LAS SEDES MUNDIALISTAS

El Coloso de Santa Úrsula, ahora bajo el nombre comercial de Estadio Banorte, ostenta el récord individual como el inmueble con más juegos en la historia del torneo. Con 19 encuentros en su historial, ha sido el escenario de los momentos más icónicos del deporte, desde la coronación de Pelé en 1970 hasta la consagración de Diego Armando Maradona en 1986.

Para la Copa del Mundo 2026, el Azteca sumará 5 juegos adicionales, incluyendo el partido inaugural entre México y Sudáfrica el próximo 11 de junio, elevando su cuenta personal a 24 partidos.

Pelé y Maradona en el Estadio Azteca ROTA
Pelé y Maradona en el Estadio Azteca ROTA

CDMX CON RÉCORD EN MUNDIALES

Aunque el Azteca acapara los reflectores, la marca de la Ciudad de México se apoya también en la historia del Estadio Olímpico Universitario. Durante la Copa del Mundo de 1986, la casa de los Pumas albergó 4 encuentros, incluyendo duelos cruciales de Argentina del Grupo A y un choque de Octavos de Final entre potencias europeas.

Desglose histórico por inmueble:

  • Estadio Azteca: 19 partidos (10 en 1970; 9 en 1986).

  • Estadio Olímpico Universitario: 4 partidos (Todos en 1986).

  • Total actual: 23 partidos.

Con los cinco encuentros programados para este verano, la Ciudad de México alcanzará los 28 partidos mundialistas. Esta cifra no solo refuerza su liderazgo global, sino que convierte al área metropolitana en la primera en recibir tres inauguraciones distintas.

Estadio Olímpico Universitario | IMAGO7

La logística y renovación del Coloso de Santa Úrsula, junto con la experiencia de la capital mexicana en eventos de alto impacto, garantizan que la CDMX seguirá siendo el referente absoluto cuando se hable de la historia de los Mundiales.

Lo Último
10:28 VIDEO/Trump estalla contra periodista en plena entrevista: “Deberías avergonzarte”
10:27 Cruz Azul: segundo año consecutivo gana el millón de dólares; los jugadores se llevarían una jugosa cantidad
10:12 Lewandowski dejará al FC Barcelona al finalizar la temporada
10:09 Esteban Andrada, a un paso del despido: Zaragoza analiza rescindir su contrato tras agresión
09:38 ¿Mal augurio? Pumas contra la estadística tras terminar como líder en el Clausura 2026
09:22 Atlante amarra a Miguel Herrera como su nuevo DT para su regreso a Liga MX
08:54 Team Canelo Álvarez se rehusa a pelea ante David Benavidez: “Esa pelea está muerta”
08:44 Carín León rompe el silencio tras falla en Supernova y culpa a la producción del evento
08:43 ¡Conmovedor! Erik Lira y el gran gesto con un aficionado de Cruz Azul
08:33 ¡Adiós al boxeo! Así fue la emotiva despedida de Alana en Supernova 2026