¿Llegará al Mundial 2026? Real Madrid revela el diagnóstico de la nueva lesión de Mbappé

Real Madrid ha dado a conocer el diagnóstico de la lesión que presentó Kylian Mbappé durante el partido de los Merengues ante el Betis, en la Jornada 33 de LaLiga; sin embargo, el tiempo no ha sido especificado, versiones desde España apuntan a que será varias semanas la que el francés estará fuera de las canchas.

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Kylian Mbappé por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda. Estamos a la espera de su evolución”, resalta el parte médico del conjunto blanco.

Kylian Mbappé del Real Madrid | AP

¿Estará listo para el Mundial 2026?

El atacante francés encendió las alarmas en el duelo ante los Verdiblancos, situación que provocara que pidiera su cambio, aunque no se ha precisado el tiempo exacto de recuperación, versiones médicas resaltan que podrían ser semanas de recuperación y en caso de agravarse perderse el Mundial 2026.

En el mejor de los escenarios y de no ser grave la lesión simplemente implicaría reposo y recuperación progresiva. Mientras tanto, el cuerpo técnico de la Selección de Francia sigue de cerca la evolución del futbolista que ha tenido inconsistencia en la temporada debido a las lesiones.

Mbappé en celebración con Real Madrid en LaLiga | AP

¿Cómo es el camino de Francia en el Mundial 2026?

La selección dirigida por Didier Deschamps, se ubicó en el sector I, donde se enfrentará a Senegal, Ira y Noruega. Cabe menciona que serán 24 años después que Francia se volverá a enfrentar a Senegal con una cuenta pendiente que tienen que saldar, los franceses cayeron contra los africanos en el Mundial de Corea-Japón 2002, donde los africanos ganaron ese encuentro con gol de Papa Bouba Diop.

Ante Noruega no se han enfrentado, entendiendo en los Mundiales de Francia 1938, Estados Unidos 1994 y Francia 1998 estuvieron en grupos distintos al cuadro galo. Mientras tanto, ante Irak no tiene registro de enfrentamientos en Copa del Mundo, por lo que será la primera vez en Norteamérica.

Mbappé jugará con Francia en Fecha FIFA | AP

El equipo dirigido por Didier Deschamps se entrenará en las instalaciones del Babson College, una universidad privada de negocios ubicada a aproximadamente unos treinta minutos del centro de Boston, donde se alojarán, según informó la propia Federación.