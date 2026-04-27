Precio del dólar hoy 27 de abril de 2026 en México: arranca en 17.36 pesos y se mantiene estable

El precio del dólar hoy lunes 27 de abril de 2026 inicia la jornada en 17.36 pesos por unidad, mostrando un comportamiento estable frente al peso mexicano en el arranque de la semana.

La divisa estadounidense se mantiene dentro de un rango controlado, sin cambios bruscos, en línea con la tendencia observada en días recientes.

El tipo de cambio continúa por debajo de los 18 pesos.

El dólar arranca la jornada con un precio promedio de 17.36 pesos por unidad/Google

Comparativa: así abre frente al cierre del viernes

Al cierre del viernes 24 de abril, el dólar se ubicó cerca de los 17.40 pesos, por lo que este lunes abre en 17.36 pesos.

La variación es de apenas unos centavos a la baja, lo que refleja un mercado con ajustes mínimos.

El peso mexicano mantiene su nivel frente al dólar.

Precio promedio del dólar a la compra y venta

En operaciones bancarias, el dólar se cotiza en promedio en: Compra: 16.95 pesos

Venta: 17.66 pesos

El precio de venta se mantiene por debajo de los 18 pesos, confirmando un entorno de menor presión cambiaria.

El peso ligeramente gana terreno frente al dólar | FREEPIK

Así se ha comportado el dólar en la última semana

Durante la última semana, el dólar ha mostrado un comportamiento estable con ligeras variaciones.

El tipo de cambio se ha movido en un rango aproximado entre los 17.30 y 17.60 pesos, sin registrar volatilidad significativa.

Esto indica un mercado con equilibrio en el corto plazo.

Tipo de cambio en bancos hoy 27 de abril

En ventanillas bancarias, el dólar se cotiza de la siguiente manera: Banco Azteca: compra en 16.00 | venta en 18.09

BBVA: compra en 16.33 | venta en 17.87

Banorte: compra en 16.20 | venta en 17.70

Santander: compra en 16.30 | venta en 18.00

Banregio: compra en 16.20 | venta en 18.00

BanBajío: compra en 16.60 | venta en 17.90

Afirme: compra en 16.40 | venta en 17.90

Monex: compra en 16.52 | venta en 18.26

Scotiabank: compra en 16.90 | venta en 18.00

Banamex / Citibanamex: compra en 16.86 | venta en 17.84

El tipo de cambio FIX se ubica en 17.4052 pesos, como referencia oficial.

La cotización del dólar puede variar, según cada institución bancaria | FREEPIK

Contexto: mercado sin sobresaltos