Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Precio del dólar hoy 27 de abril de 2026 en México: arranca en 17.36 pesos y se mantiene estable

El dólar sigue retrocediendo en el mercado de valores/Pixabay
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 07:43 - 27 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El billete verde se cotiza promedio en 16.95 pesos a la compra y 17.66 pesos a la venta

El precio del dólar hoy lunes 27 de abril de 2026 inicia la jornada en 17.36 pesos por unidad, mostrando un comportamiento estable frente al peso mexicano en el arranque de la semana.


La divisa estadounidense se mantiene dentro de un rango controlado, sin cambios bruscos, en línea con la tendencia observada en días recientes.


El tipo de cambio continúa por debajo de los 18 pesos.

El dólar arranca la jornada con un precio promedio de 17.36 pesos por unidad/Google

Comparativa: así abre frente al cierre del viernes

Al cierre del viernes 24 de abril, el dólar se ubicó cerca de los 17.40 pesos, por lo que este lunes abre en 17.36 pesos.


La variación es de apenas unos centavos a la baja, lo que refleja un mercado con ajustes mínimos.


El peso mexicano mantiene su nivel frente al dólar.

Precio promedio del dólar a la compra y venta

En operaciones bancarias, el dólar se cotiza en promedio en:

  • Compra: 16.95 pesos

  • Venta: 17.66 pesos


El precio de venta se mantiene por debajo de los 18 pesos, confirmando un entorno de menor presión cambiaria.

El peso ligeramente gana terreno frente al dólar | FREEPIK

Así se ha comportado el dólar en la última semana

Durante la última semana, el dólar ha mostrado un comportamiento estable con ligeras variaciones.


El tipo de cambio se ha movido en un rango aproximado entre los 17.30 y 17.60 pesos, sin registrar volatilidad significativa.


Esto indica un mercado con equilibrio en el corto plazo.

Tipo de cambio en bancos hoy 27 de abril

En ventanillas bancarias, el dólar se cotiza de la siguiente manera:

  • Banco Azteca: compra en 16.00 | venta en 18.09

  • BBVA: compra en 16.33 | venta en 17.87

  • Banorte: compra en 16.20 | venta en 17.70

  • Santander: compra en 16.30 | venta en 18.00

  • Banregio: compra en 16.20 | venta en 18.00

  • BanBajío: compra en 16.60 | venta en 17.90

  • Afirme: compra en 16.40 | venta en 17.90

  • Monex: compra en 16.52 | venta en 18.26

  • Scotiabank: compra en 16.90 | venta en 18.00

  • Banamex / Citibanamex: compra en 16.86 | venta en 17.84


El tipo de cambio FIX se ubica en 17.4052 pesos, como referencia oficial.

La cotización del dólar puede variar, según cada institución bancaria | FREEPIK

Contexto: mercado sin sobresaltos

El comportamiento del tipo de cambio refleja un entorno internacional con menor volatilidad en comparación con semanas previas.


El peso mexicano se mantiene firme frente al dólar, apoyado por condiciones externas relativamente estables. Aun así, los mercados continúan atentos a factores globales.

Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Finanzas
Lo Último
10:28 VIDEO/Trump estalla contra periodista en plena entrevista: “Deberías avergonzarte”
10:27 Cruz Azul: segundo año consecutivo gana el millón de dólares; los jugadores se llevarían una jugosa cantidad
10:12 Lewandowski dejará al FC Barcelona al finalizar la temporada
10:09 Esteban Andrada, a un paso del despido: Zaragoza analiza rescindir su contrato tras agresión
09:38 ¿Mal augurio? Pumas contra la estadística tras terminar como líder en el Clausura 2026
09:22 Atlante amarra a Miguel Herrera como su nuevo DT para su regreso a Liga MX
08:54 Team Canelo Álvarez se rehusa a pelea ante David Benavidez: “Esa pelea está muerta”
08:44 Carín León rompe el silencio tras falla en Supernova y culpa a la producción del evento
08:43 ¡Conmovedor! Erik Lira y el gran gesto con un aficionado de Cruz Azul
08:33 ¡Adiós al boxeo! Así fue la emotiva despedida de Alana en Supernova 2026