Muere trabajador en montaje del concierto de Shakira en Copacabana previo a show masivo en Brasil

Un trágico accidente marcó los preparativos del esperado concierto de Shakira en Río de Janeiro, luego de que un trabajador muriera durante el montaje del escenario en la playa de Copacabana, donde se llevará a cabo el evento el próximo sábado.

De acuerdo con información de la Policía Militar de Río, la víctima, un técnico de seguridad de 28 años, perdió la vida tras ser impactado por "una estructura del montaje del escenario que se desplomó" mientras realizaba labores en el lugar.

El incidente ocurrió en plena zona de montaje, donde desde hace días se trabaja para acondicionar el espacio que recibirá a miles de asistentes en uno de los eventos musicales más grandes del año en Brasil.

La víctima, un técnico de 28 años, fue impactado por una estructura del escenario./ FB

Cómo ocurrió el accidente en Copacabana

Según versiones recabadas por el Cuerpo de Bomberos, el trabajador resultó gravemente herido luego de quedar atrapado en un sistema de elevación. Testigos señalaron que "sufrió el aplastamiento de las extremidades inferiores en un sistema de elevación", lo que provocó lesiones críticas.

Compañeros del joven lograron retirarlo del área antes de la llegada de los servicios de emergencia. En el sitio recibió atención inicial y posteriormente fue trasladado a un hospital, donde finalmente falleció debido a la gravedad de sus heridas.

Tras lo ocurrido, la Policía Civil de Río abrió una investigación para esclarecer las causas del accidente y determinar posibles responsabilidades en torno al colapso de la estructura.

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Homem morre durante a montagem de palco para o show da Shakira



*Segundo relatos que circulam nas redes sociais, um homem teria morrido na tarde deste domingo (26) enquanto trabalhava na montagem do palco do show da cantora Shakira, na praia de Copacabana, Zona Sul… pic.twitter.com/bUsovm51sE — O Despertar👽🛸 💫 (@AnnaMonteiroAn1) April 26, 2026

Reacciones y contexto del concierto de Shakira

La empresa Bonustrack, encargada de la organización del espectáculo, emitió un comunicado en el que lamentó profundamente lo sucedido y expresó su respaldo a los familiares del trabajador. También señaló que brindará "todo su apoyo, acogida y solidaridad a la empresa responsable (del trabajador fallecido), a su equipo y a los familiares de la víctima".

El accidente ocurrió mientras se preparaba el show masivo en la playa de Copacabana./ X: @jonasdiandrade

El concierto de Shakira está programado para realizarse de forma gratuita en la playa de Copacabana, uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad, donde se espera la asistencia de cerca de dos millones de personas, según estimaciones de la Alcaldía.

Este evento sigue el modelo de otros espectáculos masivos realizados en la zona, como los conciertos de Lady Gaga en 2025 y Madonna en 2024, que reunieron a más de un millón y medio de asistentes cada uno.