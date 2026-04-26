Mundial 2026: Croacia, todo lo que debes saber para la Copa del Mundo

En los últimos años, la Selección de Croacia ha enriquecido su historia en las Copas del Mundo. Con una población inferior a los cuatro millones de habitantes, los croatas han logrado instalarse en las Semifinales en múltiples ocasiones. El subcampeonato en Rusia 2018 y el tercer lugar en Qatar 2022 consolidaron un ciclo competitivo que colocó al equipo balcánico entre los protagonistas recientes del torneo, el cual buscará seguir durante el Mundial 2026.

Croacia en Qatar 2022 | MEXSPORT

Croacia y su historia en las Copas del Mundo, ¿cuántos Mundiales ha jugado?

Croacia suma siete participaciones en la Copa del Mundo. La primera fue en 1998, para luego clasificarse tanto al Mundial 2002, así como Alemania 2006. Tras esto, la Selección Croata se ausentó en Sudáfrica 2010, para posteriormente colocarse como un combinado protagonista en los Mundiales.

En Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y ahora en 2026, Croacia alcanzó su cuarta Copa del Mundo de forma consecutiva y la séptima en toda su historia.

Croacia en Rusia 2018 | MEXSPORT

Su mejor resultado corresponde al subcampeonato obtenido en Rusia 2018, además de los terceros lugares en Francia 1998 y Qatar 2022.

El balance general del equipo en la competencia indica 30 partidos disputados, con 13 victorias, ocho empates y nueve derrotas. En ese lapso, Croacia anotó 43 goles y recibió 33.

Croacia festejando un gol | MEXSPORT

¿Cómo clasificó Croacia a la Copa del Mundo de 2026?

Croacia aseguró su clasificación a la Copa del Mundo tras finalizar en el primer lugar de su grupo en las eliminatorias de la UEFA. El equipo sumó siete victorias y un empate en ocho partidos, lo que le permitió obtener el boleto sin presión en la última Jornada. La producción ofensiva alcanzó 26 goles, cifra que incluyó marcadores amplios como el 0-7 ante Gibraltar y el 5-1 frente a Chequia, resultados que marcaron diferencia dentro del grupo.

En el plano individual, Kramarić terminó como el máximo goleador del equipo durante la fase de clasificación con seis anotaciones, mientras que Ivan Perišić aportó cuatro goles en momentos clave.

Kramaric festejando un gol | AP

Grupo y calendario de Croacia en la Copa del Mundo de 2026

Croacia formará parte del Grupo L en la Copa del Mundo 2026. Su debut se llevará a cabo el 17 de junio frente a Inglaterra en Dallas, en un partido que marcará el inicio de su participación. Posteriormente, el equipo enfrentará a Panamá el 23 de junio en Toronto, antes de cerrar la Fase de Grupos contra Ghana el 27 de junio en Filadelfia.

¿Quién es el DT de Croacia? ¿Cómo ha sido su proceso en la Selección?

El proceso actual se encuentra bajo la dirección de Zlatko Dalić, quien asumió el cargo en 2017 en un contexto de transición y logró consolidar una estructura estable en la selección. Desde su llegada, el entrenador condujo al equipo a una final de Copa del Mundo y a un tercer lugar, resultados que marcaron su gestión. Su continuidad rumbo a 2026 responde a la estabilidad que ha logrado dentro del grupo, así como a su capacidad para integrar jugadores con experiencia internacional y jóvenes que buscan consolidarse en el plantel.

Zlatko Dalic, DT de Croacia | MEXSPORT

Dentro del campo, el liderazgo permanece en Luka Modrić, quien se mantiene como referente en el mediocampo a sus 40 años. A su alrededor, el equipo cuenta con futbolistas de experiencia como Ivan Perišić y Andrej Kramarić, quienes han tenido participación constante en procesos mundialistas recientes.

A la par, la plantilla incorporó nuevos elementos como Luka Vušković, Igor Matanović, Franjo Ivanović y Marco Pašalić, con el objetivo de generar una renovación progresiva que permita mantener competitividad en el corto y mediano plazo.

Modric y Perisic, los veteranos de Croacia | MEXSPORT

Récords históricos de Croacia en las Copas del Mundo

En el apartado individual, Davor Šuker e Ivan Perišić comparten el registro como máximos goleadores de Croacia en Copas del Mundo con seis anotaciones cada uno. Perišić logró esa cifra a lo largo de tres ediciones, con goles en Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022.

Por su parte, Luka Modrić encabeza la lista de jugadores con más partidos disputados en la Copa del Mundo con 19 encuentros. Su participación en varias ediciones ha resultado clave para que Croacia alcance instancias avanzadas, mientras que otros futbolistas como Perišić también se acercan a ese registro con 17 partidos.

Plantilla actual de Croacia de cara a la Copa del Mundo de 2026