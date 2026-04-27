Chivas vs Tigres: Gignac, experto en hacerle daño al Rebaño en Liguilla

El enfrentamiento entre Chivas y Tigres en los Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liga MX llega con un ingrediente especial que pesa tanto en la cancha como en el pasado de esta rivalidad: André-Pierre Gignac. El delantero francés no solo es el referente ofensivo del conjunto felino, sino también uno de los jugadores que históricamente más daño le ha causado al Guadalajara en momentos decisivos.

Con 13 goles en su cuenta frente al Rebaño Sagrado, Gignac se ha consolidado como un auténtico verdugo rojiblanco. Pero más allá de la cantidad, lo que realmente marca diferencia es el contexto: sus anotaciones han llegado en partidos clave, incluidas finales de liga, donde ha sido determinante para inclinar la balanza a favor de Tigres.

Gignac podría estar viviendo su última Liguilla | Imago7

Gignac y su impacto en Liguillas ante Chivas

Si hay un escenario donde Gignac ha demostrado su jerarquía es en la Liguilla, particularmente en un par de Finales contra Chivas. Uno de los episodios más recordados ocurrió en la Final del Clausura 2017, cuando Tigres parecía derrotado en la Ida disputada en el Estadio Universitario. Con el marcador 0-2 en contra, el francés apareció en los minutos 85 y 88 para marcar un doblete que rescató el empate 2-2.

Esos dos goles no solo evitaron una desventaja prácticamente definitiva, sino que mantuvieron con vida a Tigres en su búsqueda del bicampeonato. La capacidad de Gignac para aparecer en momentos límite quedó grabada como una de las remontadas más impactantes en Finales recientes del futbol mexicano.

Gignac firmando su doblete en la Final de Ida | Imago7

Años más tarde, en la Final del Clausura 2023, volvió a ser protagonista en territorio rojiblanco. En el Estadio Akron, el delantero anotó un penal que significó el 1-2 en el marcador, encendiendo la remontada felina que terminaría con un triunfo 3-2 y un nuevo título para Tigres. Ese gol fue el punto de quiebre de una noche histórica.

Dominio también en fase regular y rumbo al Clausura 2026

El dominio de Gignac sobre Chivas no se limita a la Liguilla. En fase regular también ha dejado una huella importante, con al menos cuatro dobletes frente al Guadalajara, incluyendo actuaciones destacadas en el Clausura 2017 y el Apertura 2021. Su constancia ha sido clave para mantener a Tigres competitivo en cada enfrentamiento.

Además, el francés ha mostrado una amplia variedad de recursos para marcarle al Rebaño. Desde goles de tiro libre, como el potente disparo en la jornada 16 del Apertura 2021, hasta anotaciones espectaculares como su recordada tijera en el Clausura 2022, Gignac ha demostrado que puede hacer daño de múltiples formas.

Mosaico a Gignac por parte de la afición l IMAGO7