Tigres, ¿el coco de Chivas en la Liguilla? Así marcha la rivalidad

Ha concluido la Fase Regular del Clausura 2026 y uno de los platillos especiales que se deparan para los Cuartos de Final es el Chivas vs Tigres, segundo y séptimo respectivamente, una rivalidad que ha ido creciendo en Liguilla de Liga MX.

¿Cómo han sido los antecedentes?

La primera vez que estas dos instituciones tuvieron la oportunidad de chocar en una fase eliminatoria fue en el Clausura 2007. En aquella ocasión los equipos se enfrentaron en la etapa de los Cuartos de Final, en la Ida los tapatíos ganaron por 3-1 y para la vuelta este equipo volvió a ganar pero ahora por 3-2.

Un dato curioso es que tanto Guadalajara y Tigres se han enfrentado en esta etapa eliminatoria únicamente en los torneos de Clausura, por lo que parece que en este 2026 ninguno de los dos quería hacer excepción a esta coincidencia.

Reynoso festeja el gol con el que Chivas eliminó a Tigres en 2011 | MEXSPORT

Prueba de esto es que la siguiente ocasión en la que coincidieron en la fiesta grande fue en el Clausura 2011 (Chivas 4-2 Tigres global), en el Clausura 2017 (Chivas 4-3 Tigres) y el más reciente había sido la Final del Clausura 2023 que dejó a Tigres como campeones con un (Chivas 2-3 Tigres).

Tigres vs Chivas, Final del Apeertura 2023 | MEXSPORT

Así fue el último antecedente (Final Clausura 2023)

Apenas rebasados los primeros 10 minutos de juego, Roberto Alvarado apareció con el mismo alto nivel que ha demostrado en esta Liguilla, que podría ser su mejor momento con el Rebaño: el ‘Piojo’ ya aportó con asistencias y ahora se estrenó como goleador en una Final de Liga. El ritmo de los rojiblancos estaba a tope, sabían que contra un rival como Tigres no debían dar por desperdiciado un momento. Al 20’, apareció Víctor Guzmán para poner el segundo y todo parecía que el título se quedaba en casa.

Pero aún quedaba un tiempo por jugar, uno que cambiaría dramáticamente le rumbo del partido. Tigres despertó y de la mano de su goleador estrella: André-Pierre Gignac, quien recortó la ventaja con un penalti bien cobrado, demostrando nervios de acero ante una marea rojiblanca que lo abucheó en todo momento.

Sin embargo, el ‘Bomboro’ no fue el único que brilló en la cancha, pues minutos más tarde Sebastián Córdova hizo la segunda anotación a favor de su equipo, la primera que hacía en una final, y la tensión crecía en las tribunas.

Así, en medio de un mar de emociones, ambos clubes protagonizaron una cardiaca final que llegó hasta los Tiempos Extra en los que los regiomontanos resurgieron y cambiaron su historia con un gol de Guido Pizarro, evitando que un resultado como el de aquel Clausura 2017 se repitiera.

Veljko Paunovic niega que Chivas sea favorito ante Tigres en la Gran Final del Clausura 2023 | MEXSPORT

TORNEO ETAPA MARCADOR GLOBAL

CLAUSURA 2007 CUARTOS CHIVAS 6-3 TIGRES

CLAUSURA 2011 CUARTOS CHIVAS 4-2 TIGRES

CLAUSURA 2017 FINAL CHIVAS 4-3 TIGRES

CLAUSURA 2023 FINAL CHIVAS 2-3 TIGRES