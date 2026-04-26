Guido Pizarro lanza mensaje rumbo a Liguilla: “Tengo la suerte…”

Después de la victoria ante Mazatlán y de avanzar a la liguilla del futbol mexicano, el técnico felino, Guido Pizarro, habló sobre el diagnóstico que él puede encontrar debido al cambio constante que se presentó en el equipo este torneo.

¿Qué dijo Guido Pizarro?

“Sí, sabemos cómo se disputa la fase final. Tengo la suerte de tener jugadores que ya la han jugado muchísimas veces, y sabemos lo competitiva que es y lo detallista que resulta. Seguramente tendremos que haber aprendido de partidos en los que no lo hicimos tan bien, pero también considerando, como lo digo siempre, desde el juego.”

“Creo que cuando nosotros jugamos bien al futbol, tenemos más posibilidades de ganar, como lo hemos hecho. Y, a partir de ahí, enfocarnos en el juego, en hacer bien las facetas, y que el resultado sea consecuencia”, dijo Pizarro

Guido Pizarro llegando al 'Volcán' para el partido ante Chivas | Imago7

Guido Pizarro dejó en claro si a el club le quita presión, que Rayados no este en la liguilla después de 10 años.

“No, sinceramente, el compromiso es con nuestra institución, con nuestra historia, con nuestra gente. Sabemos la importancia que tiene, estar en estas instancias para nosotros, para la institución y para la gente, y el compromiso es con nosotros mismos: seguir escribiendo la historia de nuestro club, seguir siendo competitivos y siempre ir por más. No conformarnos con lo que hemos logrado; el compromiso es con eso y nada más.”

Tigres golea a Mazatlán l IMAGO7

¿Qué dijo sobre Gignac?

Ante el último partido de André-Pierre Gignac como jugador de Tigres en fase regular, Guido Pizarro mencionó si el francés les comentó algo en el vestidor después de lo que vivió esta tarde.

“No, como decía recién, creo que el reconocimiento, tanto hoy como las veces que lo han hecho, se lo merece. Es, para el club, una leyenda, alguien de lo más importante de la historia de este club”, mencionó.

Gignac podrìa estar viviendo su último Clásico Regio | Imago7