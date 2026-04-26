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Futbol

¡Raquel Rodríguez se vuelve felina! Apoya a Tigres en el Volcán

Foto tomada por Emiliano Cárdenas Ramírez CAPTURA DE PANTALLA X
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 20:26 - 25 abril 2026
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La superestrella de WWE cumplió su promesa y estuvo presente en el último partido de Mazatlán en la Liga MX

La presencia de Raquel Rodríguez en Monterrey no pasó desapercibida, y es que luego de participar en el evento del Draft de los Houston Texans en el Estadio de los Borregos, la superestrella de WWE había dejado abierta la posibilidad de asistir a un partido de Tigres, promesa que terminó cumpliendo.

La más ruda ya tiene colores

Raquel Rodríguez se dio cita en el Estadio Universitario para presenciar el duelo entre Tigres y Mazatlán, dejando ver su cercanía con el equipo felino y ganándose rápidamente la atención de la afición.

Raquel Rodríguez | X: @RaquelWWE

Su presencia no solo fue un guiño para los seguidores, sino también una señal clara de simpatía por los colores auriazules, en una noche donde Tigres respondió en la cancha.

El conjunto regiomontano se llevó una victoria contundente ante Mazatlán en el último partido de los Cañoneros en la Liga MX. El encuentro fue efectivo para los locales, quienes aprovecharon sus oportunidades para cerrar el encuentro a su favor.

Con este resultado, Mazatlán se despide de la Liga MX, mientras que Tigres consiguió su pase a la Liguilla, en una noche donde incluso fuera del ring, Raquel Rodríguez dejó claro de qué lado está.

Tigres golea a Mazatlán l IMAGO7
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