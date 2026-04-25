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Lucha

¿La veremos en Noche de los Grandes? Raquel Rodríguez apunta al Reina de Reinas de AAA

Raquel Rodríguez | X: @RaquelWWE
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 13:19 - 25 abril 2026
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La superestrella de la WWE apunta a una aparición en México próximamente

Raquel Rodríguez apunta directo al Reina de Reinas de AAA que actualmente ostenta Flamer y deja abierta la puerta para aparecer en la Noche de los Grandes

Raquel Rodríguez | X: @RaquelWWE

Desde Monterrey, Raquel Rodríguez no se guardó nada y lanzó un mensaje directo: quiere el campeonato Reina de Reinas de AAA. Durante el Draft Party de los Houston Texans en el estadio de los Borregos, la superestrella de WWE respondió unas preguntas para RÉCORD y dejó claro que su ambición va más allá de Estados Unidos.

“El campeonato de AAA se mira muy bonito, ¿no? Reina de Reinas, aquí estoy”, soltó.

¿Aparecerá en Noche de los Grandes?

La declaración no quedó ahí. Rodríguez incluso dejó abierta la puerta para formar parte de uno de los eventos importantes de la empresa mexicana, encendiendo la incógnita sobre una posible aparición.

“Quiero hablar con unas personas porque yo quiero ser parte de ese show, yo quiero ser Reina de Reinas de la AAA”.

Sus palabras abren la pregunta: ¿la veremos en la Noche de los Grandes buscando el oro?

Raquel Rodríguez | X: @RaquelWWE

Va por todo: México y WWE

Aunque su interés por AAA es claro, Raquel no descuida su presente en WWE. La integrante del Día del Juicio también aseguró que busca regresar a la órbita titular en pareja y que se visualiza llegando a WrestleMania como campeona, pero sin apuntar al campeonato mundial de “Su Guerita” (Liv Morgan).

Incluso, mencionó el campeonato que ostenta Rhea Ripley como un objetivo a futuro, aunque sin intención inmediata de confrontación en SmackDown, marca donde está “Mami”.

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