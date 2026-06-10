Portugal vs Nigeria: ¿Cuándo y dónde ver el último juego de preparación de CR7 rumbo a la Copa del Mundo?

Las selecciones de Portugal y Nigeria se verán las caras en un encuentro correspondiente a los amistosos de cara a la Copa del Mundo. El partido está programado para el próximo 10 de junio de 2026 a las 13:45. Este compromiso servirá como una prueba fundamental para ambos conjuntos en su camino de preparación internacional durante la temporada 2026.

António José Seguro y Cristiano Ronaldo | @selecaoportugal

Portugal llega a este compromiso con una racha reciente de tres victorias, un empate y una derrota. En sus últimos encuentros, vencieron a Chile 2-1 y a Estados Unidos 0-2, tras haber empatado sin goles contra México. Previamente, lograron una contundente goleada ante Armenia 9-1, aunque sufrieron un revés frente a Irlanda 2-0.

Por su parte, Nigeria presenta un registro de dos victorias y tres empates en sus cinco presentaciones más recientes. El equipo africano viene de igualar ante Polonia 2-2 y Jordania 2-2, además de un empate sin goles con Egipto. Sus triunfos ocurrieron contra Zimbabue 2-0 e Irán 1-2. Ambos equipos buscan consolidar su funcionamiento táctico en este amistoso de alto nivel.

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El registro histórico entre ambas selecciones muestra un dominio absoluto por parte del conjunto europeo, con una victoria para Portugal, cero empates y cero derrotas para Nigeria. El encuentro más reciente entre estos dos equipos tuvo lugar el 17 de noviembre de 2022, también en el marco de los World Cup Friendlies, donde Portugal se impuso con un contundente resultado de 4-0.

Bruno Fernandes, de Portugal, en duelo ante la Selección Mexicana | IMAGO7

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