¡De amistoso no tuvo nada! Rafael Leão e Iván Román se van expulsados en el Portugal vs. Chile

Lo que comenzó como un partido amistoso de preparación rumbo a la Copa del Mundo de 2026 terminó convirtiéndose en un duelo cargado de tensión entre Portugal y Chile. La intensidad dentro del terreno de juego escaló rápidamente y dejó como consecuencia las expulsiones de Rafael Leão e Iván Román.

El encuentro vivió uno de sus momentos más polémicos cuando ambos futbolistas protagonizaron un altercado que derivó en la intervención del cuerpo arbitral. Tras revisar la acción, el silbante decidió mostrar la tarjeta roja tanto al atacante portugués como al defensor chileno, dejando a ambas selecciones con diez jugadores.

🚨🚨| IVAN ROMAN AND RAFAEL LEAO HAVE BOTH BEEN SENT OFF! 🟥 pic.twitter.com/AQk5KavufG — CentreGoals. (@centregoals) June 6, 2026

Rafael Leão deja a Portugal con diez jugadores

La expulsión de Rafael Leão sorprendió a los aficionados presentes, pues el delantero del combinado luso era una de las principales figuras sobre el terreno de juego.

El atacante perdió la cabeza en medio de una jugada disputada y terminó involucrándose en un enfrentamiento con jugadores chilenos; el luso metió un golpe en la cara de un jugador chileno, situación que el árbitro sancionó con la tarjeta roja directa.

La salida de Leão obligó a Portugal a modificar su planteamiento para afrontar el resto del encuentro con inferioridad numérica.

Jugadores de Chile y Portugal peleándose | AP

Iván Román también ve la roja en un partido que se calentó de más

Sin embargo, la Selección de Chile tampoco terminó indemne. Iván Román fue expulsado en la misma acción, luego de participar activamente en el altercado que provocó la bronca entre ambos equipos.

La decisión arbitral equilibró el número de jugadores en el campo, aunque dejó en evidencia la intensidad con la que se disputó un compromiso que, en teoría, solo servía como preparación rumbo al Mundial.

Pelea entre Portugal y Chile | AP

El partido terminó con Portugal imponiéndose por la mínima a su igual de Chile, calentando motores de cara a la cita mundialista.

Lo que debía ser un ensayo para ambas selecciones terminó convirtiéndose en un duelo de alta tensión, demostrando que cuando se enfrentan dos equipos con tradición y orgullo futbolístico, incluso un amistoso puede jugarse como una Final.