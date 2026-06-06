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Futbol

Portugal vence a Chile y afina detalles rumbo al Mundial 2026

Portugal vence a Chile l AP
Ramiro Pérez Vásquez 14:57 - 06 junio 2026
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Los lusitanos tendrán un último juego de preparación ante Nigeria

Portugal continúa afinando detalles rumbo a la Copa del Mundo 2026 y este fin de semana consiguió una valiosa victoria de 2-1 sobre Chile en un encuentro amistoso que tuvo goles, intensidad y hasta expulsiones antes del descanso.

Durante la primera mitad, ambos equipos protagonizaron un duelo equilibrado, con oportunidades en ambas áreas y una disputa constante en el mediocampo. Portugal intentó imponer la posesión del balón, mientras que Chile apostó por la velocidad de sus transiciones para generar peligro.

Sin embargo, el partido cambió radicalmente en los minutos finales del primer tiempo. Un conato de bronca entre jugadores de ambas selecciones terminó con las expulsiones de Rafael Leao por parte de Portugal e Iván Román del conjunto chileno, dejando a ambos equipos con diez futbolistas para disputar la segunda mitad.

Cristiano Ronaldo no apareció con gol l AP

Lejos de afectar el espectáculo, las expulsiones abrieron espacios sobre el terreno de juego. Portugal aprovechó mejor las circunstancias y comenzó a encontrar mayores libertades para llegar al área rival con peligro.

¿Cómo cayeron los goles de Portugal? 

La recompensa llegó al minuto 58. Tras una gran jugada colectiva por el sector ofensivo, un servicio dentro del área encontró a Gonçalo Guedes, quien apareció sin marca para definir frente al arquero chileno y colocar el 1-0 a favor de los lusitanos.

Diogo Dalot ante Chile l AP

Chile intentó reaccionar adelantando líneas, pero esa propuesta también dejó espacios que Portugal supo explotar. Al minuto 75 apareció Bruno Fernandes con una auténtica joya. El mediocampista sacó un potente disparo de pierna derecha desde fuera del área que se incrustó en la portería sudamericana para ampliar la ventaja y prácticamente sentenciar el encuentro.

El gol de la honra 

Cuando parecía que el marcador ya no se movería, Chile encontró una última alegría en el tiempo agregado. Al 90+2, Lucas Cepeda tomó el balón fuera del área y sacó un potente remate que venció al guardameta portugués para firmar el 2-1 definitivo y evitar que su selección se marchara en blanco.

Chilena de Joao Cancelo ante Chile l AP

Con este resultado, Portugal sigue dejando buenas sensaciones en su preparación rumbo al Mundial 2026 y ahora espera por su último juego de preparación que lo edificará ante Nigeria para debutar oficialmente ante RD Congo.

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