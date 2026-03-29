¿Milagro? Cristiano Ronaldo reaparece con el Al-Nassr tras el México vs Portugal

El astro luso causó baja de la convocatoria de su selección debido a una presunta lesión muscular, privando a miles de fanáticos en el Estadio Banorte de ver al "Comandante" en acción. Sin embargo, la sorpresa saltó apenas unas horas después del encuentro internacional, cuando Cristiano Ronaldo reapareció en Arabia Saudita.

Estadio Banorte en el México vs. Portugal | @migueluk

CR7 ESTÁ DE VUELTA CON AL NASSR

A través de sus redes sociales personales, el propio Cristiano Ronaldo confirmó su regreso a la actividad con el Al-Nassr. Con el mensaje "Es bueno estar de vuelta", el portugués dejó claro que las molestias físicas que le impidieron viajar a la Ciudad de México han quedado atrás, o al menos han evolucionado de forma sumamente veloz.

Good to be back! 😎 Looking good 👍🏽 pic.twitter.com/m5tYkyaldu — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 26, 2026

Por su parte, la cuenta oficial de X (antes Twitter) del club árabe publicó una fotografía del delantero entrenando con balón. Aunque el equipo señaló que estas prácticas aún forman parte de su proceso de recuperación, la imagen de Ronaldo sobre el césped ha generado suspicacias entre los seguidores mexicanos que esperaban verlo en la Fecha FIFA.

La reaparición de Cristiano son excelentes noticias para el Al-Nassr, que se prepara para su próximo compromiso. Se espera que el capitán portugués pueda sumar minutos el próximo viernes tras superar sus problemas musculares.

القائـد يواصـل برنامجـه التأهيلـي 💛 pic.twitter.com/xCDZckSTkf — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) March 29, 2026

"MALA SUERTE" PARA LA AFICIÓN MEXICANA

Mientras en Arabia celebran el retorno de su estrella, en México queda la sensación de una oportunidad perdida. La lesión de Ronaldo parece haber tenido un "tiempo récord" de sanación, afectando exclusivamente su participación con la selección de Portugal en territorio nacional.

Para los miles de asistentes que llenaron el renovado inmueble de Santa Úrsula, la recuperación de CR7 confirma que la mala fortuna fue el factor determinante que impidió el esperado choque entre el máximo goleador histórico del fútbol y la Selección Mexicana en una noche que pretendía ser redonda