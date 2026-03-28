Cristiano Ronaldo manda mensaje para sus compañeros previo a partido vs México

La reinauguración del Estadio Azteca será un hecho sin precedentes cuando la Selección Mexicana enfrente en un partido amistoso a la Selección de Portugal, a solo 3 meses de comenzar la Copa del Mundo 2026.

Cristiano Ronaldo como campeón de la Nations League de UEFA l MEXSPORT

La selección lusitana no contará con su líder y máximo referente en la persona de Cristiano Ronaldo, quien tres semanas antes del compromiso ante los aztecas, se lesionó y aunque ya está casi recuperado, no emprendió el viaje.

Gran parte de los aficionados mexicanos que compraron un boleto para asistir al encuentro lo hicieron con el único fin de ver al jugador del Al Nassr y astro portugués Cristiano Ronaldo disputar un partido en tierras mexicanas.

Lo anterior ocasionó que los boletos se terminaran muy rápido y además los precios de reventa fueron altamente elevados, al menos al momento en que se descartó que Ronaldo jugara en el Azteca recién inaugurado.

Cristiano Ronaldo celebra gol con Portugal l MEXSPORT

El astro portugués apareció nuevamente en redes sociales reportando con su equipo, mostrándose sonriente y visiblemente en buen estado físico, lo que desató críticas en los aficionados mexicanos quienes cuestionaban que su ausencia se debería meramente a la lesión.

El mensaje de Cristiano Ronaldo a su selección

Ronaldo manda apoyo en sus redes a su selección l INSTA: @cristiano