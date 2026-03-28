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México y Portugal firman acuerdo estratégico para el desarrollo del futbol
En el marco del partido de preparación entre México y Portugal, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y la Federación Portuguesa de Futbol (FPF) formalizaron esta mañana un Memorando de Entendimiento. Este acuerdo, firmado en la Ciudad de México el 28 de marzo de 2026, busca fortalecer la cooperación bilateral en materia de desarrollo deportivo y profesional en ambos países.
La firma del documento estuvo a cargo de Mikel Arriola, Comisionado de la FMF, y Pedro Proença, presidente de la federación lusa. El objetivo central es establecer un marco general de colaboración para planear y ejecutar actividades basadas en el intercambio de conocimiento y mejores prácticas.+1
ACUERDO ENTRE FMF Y FPF
El acuerdo define rutas específicas de trabajo que permitirán a ambas instituciones colaborar en los siguientes niveles:
Capacitación profesional: Programas dirigidos a la formación de entrenadores y árbitros.
Arbitraje: Colaboración estrecha en temas relacionados con el cuerpo arbitral.
Intercambio técnico: Visitas de delegaciones de ambos países para compartir metodologías.
Competencia internacional: Organización de partidos entre las diferentes categorías de ambas selecciones.
Desarrollo integral: Cooperación en diversos temas generales relacionados con el entorno del futbol.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Esta alianza forma parte de la estrategia de la FMF para hacer crecer el entorno del futbol mexicano tanto en el área deportiva como en la operativa. Según el organismo, todos los planes de trabajo derivados de esta firma se elaborarán en estricta alineación con los estatutos y regulaciones de la FIFA.+1
Con este paso, la FMF reitera su compromiso con el desarrollo de las instituciones mediante alianzas estratégicas internacionales que permitan el impulso del balompié nacional.