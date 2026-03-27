¿Cómo le va a la Selección de Portugal sin CR7 en cancha?

En los últimos cinco años, la Selección de Portugal ha tenido que afrontar algunos partidos sin su máxima figura, Cristiano Ronaldo. Aunque estas ausencias han sido pocas y casi siempre por sanciones, lesiones o decisiones técnicas.

Cristiano Ronaldo en partido con la Selección de Portugal l AP

Entre 2021 y la actualidad, la Selección de Portugal ha disputado un total de 61 partidos. De esos encuentros, Cristiano Ronaldo ha jugado 47 partidos, mientras que se ha perdido 14 por distintas razones como suspensión, rotación, descanso, enfermedad o decisión técnica.

El balance de la Selección de Portugal sin la presencia de Cristiano Ronaldo entre 2021 y 2025 es de 14 partidos disputados, con un registro de 8 victorias, 2 empates y 4 derrotas.

Cristiano Ronaldo con Portugal en Qatar 2022 | IMAGO 7

En 2021, Portugal venció 3-0 a Azerbaiyán el 7 de septiembre y 2-1 a Irlanda el 2 de septiembre en la clasificación al Mundial 2022, ambos partidos sin Cristiano debido a suspensión por acumulación de tarjetas.

En 2022, el equipo ganó 2-0 a Israel el 29 de marzo en un amistoso en el que Ronaldo no jugó por lesión. Posteriormente, el 12 de junio, Portugal cayó 1-0 ante Suiza en la UEFA Nations League sin su presencia por decisión técnica.

Cristiano Ronaldo celebra con sus compañeros su gol | AP

Más adelante, el 17 de noviembre, derrotó 4-0 a Nigeria en un amistoso en el que no fue convocado por enfermedad. En el Mundial 2022, el 6 de diciembre, Portugal goleó 6-1 a Suiza en octavos de final, encuentro en el que Cristiano no fue titular y entró desde el banquillo.

En 2023, el 11 de septiembre, Portugal logró una histórica victoria por 9-0 ante Luxemburgo en la clasificación a la Eurocopa 2024, partido que Ronaldo se perdió por suspensión. Además, el 16 de octubre, el equipo venció 5-0 a Bosnia y Herzegovina en otro partido clasificatorio en el que no participó por rotación.

Selección de Portugal, 2026 | AFP

En 2024, el 21 de marzo, Portugal venció 5-2 a Suecia en un amistoso sin Cristiano por gestión física. El 4 de junio, ganó 4-2 a Finlandia en otro amistoso sin su presencia por descanso. Sin embargo, el 8 de junio cayó 1-2 ante Croacia en un partido de preparación en el que tampoco estuvo disponible. Más adelante, el 18 de noviembre, empató 1-1 ante Croacia en la UEFA Nations League sin su participación.

En 2025, el 20 de marzo, Portugal perdió 1-0 ante Dinamarca en la Nations League sin Cristiano por no convocatoria. Posteriormente, el 23 de marzo, venció 2-1 nuevamente a Dinamarca en la misma eliminatoria sin su presencia.

Finalmente, el 13 de noviembre, cayó 2-0 ante Irlanda en la clasificación al Mundial 2026 sin su participación, y el 16 de noviembre, goleó 9-1 a Armenia en ese mismo contexto, partido en el que tampoco estuvo disponible por suspensión.