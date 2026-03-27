Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Cómo le va a la Selección de Portugal sin CR7 en cancha?

La leyenda del futbol luso habló sobre Raúl Jiménez y sus recurdo con Héctor Herrera.
Alfredo Olivarez Ramírez 15:38 - 27 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Los lusitanos no suelen sufrir tanto cuando su estrella no está en el terreno de juego

En los últimos cinco años, la Selección de Portugal ha tenido que afrontar algunos partidos sin su máxima figura, Cristiano Ronaldo. Aunque estas ausencias han sido pocas y casi siempre por sanciones, lesiones o decisiones técnicas. 

Cristiano Ronaldo en partido con la Selección de Portugal
Cristiano Ronaldo en partido con la Selección de Portugal l AP

Entre 2021 y la actualidad, la Selección de Portugal ha disputado un total de 61 partidos. De esos encuentros, Cristiano Ronaldo ha jugado 47 partidos, mientras que se ha perdido 14 por distintas razones como suspensión, rotación, descanso, enfermedad o decisión técnica.

El balance de la Selección de Portugal sin la presencia de Cristiano Ronaldo entre 2021 y 2025 es de 14 partidos disputados, con un registro de 8 victorias, 2 empates y 4 derrotas.

Cristiano Ronaldo con Portugal en Qatar 2022 | IMAGO 7

En 2021, Portugal venció 3-0 a Azerbaiyán el 7 de septiembre y 2-1 a Irlanda el 2 de septiembre en la clasificación al Mundial 2022, ambos partidos sin Cristiano debido a suspensión por acumulación de tarjetas. 

En 2022, el equipo ganó 2-0 a Israel el 29 de marzo en un amistoso en el que Ronaldo no jugó por lesión. Posteriormente, el 12 de junio, Portugal cayó 1-0 ante Suiza en la UEFA Nations League sin su presencia por decisión técnica. 

Cristiano Ronaldo celebra con sus compañeros su gol | AP

Más adelante, el 17 de noviembre, derrotó 4-0 a Nigeria en un amistoso en el que no fue convocado por enfermedad. En el Mundial 2022, el 6 de diciembre, Portugal goleó 6-1 a Suiza en octavos de final, encuentro en el que Cristiano no fue titular y entró desde el banquillo.

En 2023, el 11 de septiembre, Portugal logró una histórica victoria por 9-0 ante Luxemburgo en la clasificación a la Eurocopa 2024, partido que Ronaldo se perdió por suspensión. Además, el 16 de octubre, el equipo venció 5-0 a Bosnia y Herzegovina en otro partido clasificatorio en el que no participó por rotación.

Selección de Portugal, 2026 | AFP

En 2024, el 21 de marzo, Portugal venció 5-2 a Suecia en un amistoso sin Cristiano por gestión física. El 4 de junio, ganó 4-2 a Finlandia en otro amistoso sin su presencia por descanso. Sin embargo, el 8 de junio cayó 1-2 ante Croacia en un partido de preparación en el que tampoco estuvo disponible. Más adelante, el 18 de noviembre, empató 1-1 ante Croacia en la UEFA Nations League sin su participación.

En 2025, el 20 de marzo, Portugal perdió 1-0 ante Dinamarca en la Nations League sin Cristiano por no convocatoria. Posteriormente, el 23 de marzo, venció 2-1 nuevamente a Dinamarca en la misma eliminatoria sin su presencia. 

Finalmente, el 13 de noviembre, cayó 2-0 ante Irlanda en la clasificación al Mundial 2026 sin su participación, y el 16 de noviembre, goleó 9-1 a Armenia en ese mismo contexto, partido en el que tampoco estuvo disponible por suspensión.

Los requerimientos de Portugal para el CR7 juegue ante la Selección Mexicana
Los requerimientos de Portugal para el CR7 juegue ante la Selección Mexicana
Últimos videos
Lo Último
16:25 Inglaterra empata con Uruguay, pero la lesión de Phil Foden enciende las alarmas rumbo al Mundial 2026
16:21 De “Love is Blind” a prisión: la historia detrás de la condena a Santiago Martínez
16:19 Esta es la posible alineación del Vasco Aguirre para el México vs Portugal
15:59 VIDEO/Crimen en Pokémon Center: Joven pierde la vida al ser atacada por su exnovio
15:53 Afición mexicana rendirá homenaje a Cristiano Ronaldo en el Estadio Banorte
15:38 ¿Cómo le va a la Selección de Portugal sin CR7 en cancha?
15:27 ‘Es un ejemplo para todos los porteros’: Rui Patricio se rinde en halagos para Memo Ochoa
15:24 Andrea Bocelli dará concierto GRATIS en el Zócalo de CDMX: fecha, hora y lo que se sabe
15:07 Cristiano Ronaldo desata polémica: su regreso con Al-Nassr provoca críticas antes del México vs. Portugal
14:59 ¡Se encienden las alarmas! Barcelona confirma lesión de Raphinha en plena Fecha FIFA
Tendencia
1
Futbol Fallece Axel Solís, reconocido periodista deportivo con importante paso en Televisa
2
Futbol ¡A un pasol! Jamaica vence a Nueva Caledonia y sueña con el Mundial
3
Futbol Bolivia remonta ante Surinam y enfrentará a Irak por un boleto para el Mundial 2026
4
Empelotados Faitelson revela que Julio ‘Profe’ Ibáñez fue acusado de terrorismo en Sudáfrica
5
Futbol "Se siente más como casa": Marcelo Flores explicó decisión de representar a Canadá y no a México
6
Futbol ¡Refuerzo de lujo! Chivas 'ficha' a campeón del mundo
Te recomendamos
Inglaterra empata con Uruguay, pero la lesión de Phil Foden enciende las alarmas rumbo al Mundial 2026
Futbol
27/03/2026
Inglaterra empata con Uruguay, pero la lesión de Phil Foden enciende las alarmas rumbo al Mundial 2026
De “Love is Blind” a prisión: la historia detrás de la condena a Santiago Martínez
Contra
27/03/2026
De “Love is Blind” a prisión: la historia detrás de la condena a Santiago Martínez
Esta es la posible alineación del Vasco Aguirre para el México vs Portugal
Futbol
27/03/2026
Esta es la posible alineación del Vasco Aguirre para el México vs Portugal
VIDEO/Crimen en Pokémon Center: Joven pierde la vida al ser atacada por su exnovio
Contra
27/03/2026
VIDEO/Crimen en Pokémon Center: Joven pierde la vida al ser atacada por su exnovio
Afición mexicana rendirá homenaje a Cristiano Ronaldo en el Estadio Banorte
Futbol
27/03/2026
Afición mexicana rendirá homenaje a Cristiano Ronaldo en el Estadio Banorte
¿Cómo le va a la Selección de Portugal sin CR7 en cancha?
Futbol
27/03/2026
¿Cómo le va a la Selección de Portugal sin CR7 en cancha?