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Futbol

‘Es un ejemplo para todos los porteros’: Rui Patricio se rinde en halagos para Memo Ochoa

El arquero coincidió con el mexicano en los Wolves
Aldo Martínez
Aldo Martínez 15:27 - 27 marzo 2026
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El histórico portero de Portugal aseguró que los arqueros deberían seguir el ejemplo del arquero mexicano

Una de las grandes leyendas de la portería y del futbol portugués, Rui Patricio, apareció en tierras mexicanas de cara al amistoso entre la Selección Mexicana y Portugal, correspondiente a la reinauguración del Estadio Banorte. El guardameta reconoció al país azteca y a sus jugadores, particularmente a Guillermo Ochoa.

Rui Patricio en Tepito | IG:@portugal.legends

¿Qué dijo el portero portugués?

Previo al duelo entre México y la Selección portuguesa, el ex portero del Wolves y Sporting realizó un par de actividades recreativas por lugares icónicos de la CDMX junto con otras leyendas del futbol luso; incluyendo el barrio de Tepito y el centro de Coyoacán. 

En entrevista exclusiva de RÉCORD, Rui Patricio habló sobre México y todo lo que representa futbolística y socialmente. El ex arquero reconoció a varios jugadores del tricolor, pero destacó la labor de Guillermo Ochoa y toda su trayectoria.

El ex jugador de clubes de élite como Roma, Atalanta, Wolverhampton, etc., aseguró que Paco Memo es un portero de talla mundial, destacando la carrera que hizo fuera de su país y las grandes actuaciones individuales que ha mostrado cada Copa del Mundo”, declaró para RÉCORD. 
Rui Patricio hablando sobre Raúl Jiménez | RÉCORD

Rui Patricio terminó sus declaraciones añadiendo que ver a Ochoa bajo los tres palos es algo bueno, pues su carrera debería ser reconocida por el pueblo mexicano por todo el mérito que tiene.

Es un ejemplo también para el pueblo mexicano. Y los partidos que ha jugado en los Mundiales, sin duda, como ya he dicho, también es muy bueno verlo, por ejemplo, en el Mundial”, concluyó.
Rui Patricio, actualmente, está libre | AP

Rui Patricio, un legado de Leiria

El ex futbolista de 38 años fue uno de los arqueros más emblemáticos de la Selección Portuguesa. En su palmarés cuenta con Ligas, Copas y Supercopas de Portugal; una Eurocopa, una Liga de Naciones de la UEFA y una UEFA Conference League.

Rui Patricio en la Euro de 2024 | IG: @rpatricio1
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