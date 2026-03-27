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Gabriel Caballero opina acerca del Tri del 'Vasco' Aguirre: "Veo una selección para competir"
Gabriel Caballero fue el primer futbolista naturalizado en ser convocado a una Copa del Mundo con la Selección Mexicana, casualmente, llevado al Tri por el actual entrenador Javier Aguirre, quien en aquel momento se encontraba en su primera etapa como seleccionador nacional.
Al haber coincidido con el 'Vasco' en su etapa con los Tuzos del Pachuca, el ahora exfutbolista fue de los elegidos para representar la camiseta verde en la Copa del Mundo de Corea-Japón en 2002.
El Tri competirá en el Mundial
Durante una entrevista para Medio Tiempo, el exfutbolista de los Tuzos ha dado su opinión al respecto de la Selección Mexicana que estará presente en el Mundial, cuáles son sus impresiones al respecto y además, qué opina acerca de los naturalizados del equipo tales como Germán Berterame, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo.
A mí la Selección me gusta, lamentablemente ha habido lesionados que seguramente Javier tenía contemplados y por supuesto que te cambia el panorama, pero es una Selección que me gusta, tiene jugadores de experiencia y juventud. Veo a una Selección para competir; ¿hasta dónde?, no lo sabemos porque los partidos se tienen que jugar, pero tengo fe que por lo menos sí se llegue a ese sexto partido
De acuerdo al tema de los naturalizados, Caballero primero habló de su experiencia con Javier Aguirre en el proceso del Mundial de 2002, explicando a detalle las razones que el mismo 'Vasco' le describió para poder asistir al torneo veraniego.
Cuando me llamó, me dijo, a ver, yo te llamo por lo que estás haciendo en Pachuca y lo que hiciste en Santos; no quiero que hagas más que eso, quiero que hagas eso, por eso es que te llamo
Los naturalizados del Tri actual
Con respecto a lo que Aguirre le dijo en su momento a Caballero, el ahora entrenador mencionó que muchas veces se trata de cargar una responsabilidad mayor al jugador naturalizado, algo que no debe suceder si quieren que su funcionamiento sea idóneo para el equipo.
A veces nos confundimos por decir, ‘bueno, si es naturalizado entonces tiene que sacar del arco y pasarse a los 11 jugadores y hacer el gol’; no, eso no va a pasar, eso no va a existir, pero sí dentro de la función que te pide el técnico que tienes que cumplir, hacerlo lo mejor posible
Su opinión acerca de cada uno de los seleccionados no nacidos en México, no es variada, pues considera que todos son buenos jugadores que pueden aportar ciertas cosas de manera muy específica en el once de Javier Aguirre, como lo es el caso de Julián Quiñones, quien podría jugar en distintas posiciones, op Álvaro Fidalgo, quien podría pisar el área de manera frecuente.