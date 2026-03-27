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Futbol

Gabriel Caballero opina acerca del Tri del 'Vasco' Aguirre: "Veo una selección para competir"

El arquero coincidió con el mexicano en los Wolves
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 12:26 - 27 marzo 2026
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Caballero fue el primer futbolista naturalizado en ser parte de los procesos de Javier Aguirre en la Selección Mexicana

Gabriel Caballero fue el primer futbolista naturalizado en ser convocado a una Copa del Mundo con la Selección Mexicana, casualmente, llevado al Tri por el actual entrenador Javier Aguirre, quien en aquel momento se encontraba en su primera etapa como seleccionador nacional.

Al haber coincidido con el 'Vasco' en su etapa con los Tuzos del Pachuca, el ahora exfutbolista fue de los elegidos para representar la camiseta verde en la Copa del Mundo de Corea-Japón en 2002.

Gabriel Caballero en su etapa como director técnico | IMAGO7

El Tri competirá en el Mundial

Durante una entrevista para Medio Tiempo, el exfutbolista de los Tuzos ha dado su opinión al respecto de la Selección Mexicana que estará presente en el Mundial, cuáles son sus impresiones al respecto y además, qué opina acerca de los naturalizados del equipo tales como Germán Berterame, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo.

A mí la Selección me gusta, lamentablemente ha habido lesionados que seguramente Javier tenía contemplados y por supuesto que te cambia el panorama, pero es una Selección que me gusta, tiene jugadores de experiencia y juventud. Veo a una Selección para competir; ¿hasta dónde?, no lo sabemos porque los partidos se tienen que jugar, pero tengo fe que por lo menos sí se llegue a ese sexto partido
Gabriel Caballero como seleccionado nacional de México | MexSport

De acuerdo al tema de los naturalizados, Caballero primero habló de su experiencia con Javier Aguirre en el proceso del Mundial de 2002, explicando a detalle las razones que el mismo 'Vasco' le describió para poder asistir al torneo veraniego.

Cuando me llamó, me dijo, a ver, yo te llamo por lo que estás haciendo en Pachuca y lo que hiciste en Santos; no quiero que hagas más que eso, quiero que hagas eso, por eso es que te llamo

Los naturalizados del Tri actual

Con respecto a lo que Aguirre le dijo en su momento a Caballero, el ahora entrenador mencionó que muchas veces se trata de cargar una responsabilidad mayor al jugador naturalizado, algo que no debe suceder si quieren que su funcionamiento sea idóneo para el equipo.

Caballero considera que los naturalizados podrían tener un buen aporte en el torneo veraniego | MexSport

A veces nos confundimos por decir, ‘bueno, si es naturalizado entonces tiene que sacar del arco y pasarse a los 11 jugadores y hacer el gol’; no, eso no va a pasar, eso no va a existir, pero sí dentro de la función que te pide el técnico que tienes que cumplir, hacerlo lo mejor posible

Su opinión acerca de cada uno de los seleccionados no nacidos en México, no es variada, pues considera que todos son buenos jugadores que pueden aportar ciertas cosas de manera muy específica en el once de Javier Aguirre, como lo es el caso de Julián Quiñones, quien podría jugar en distintas posiciones, op Álvaro Fidalgo, quien podría pisar el área de manera frecuente.

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