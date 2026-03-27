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Futbol

¿Cómo fue la última vez que México jugó en el Estadio Banorte?

Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 09:35 - 27 marzo 2026
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El cuadro Tricolor regresa a su historia casa luego de casi tres años de ausencia

La Selección Mexicana vuelve a mirar al Estadio Azteca (Banorte), para enfrentar a la Selección de Portugal, pero vale la pena hacer memoria: ¿cuándo fue la última vez que el Tricolor jugó en el Coloso de Santa Úrsula y quiénes siguen de aquel equipo?

Edson Álvarez anotando el gol del empate ante Honduras en la Nations League 2023 | IMAGO7

Hay que remontarse al 21 de noviembre de 2023, fecha en la que México disputó su más reciente partido en el Azteca, en un duelo que terminó siendo mucho más dramático de lo esperado.

Aquella noche, el equipo nacional se midió a Honduras en la vuelta de los cuartos de final de la Nations League, con la obligación de remontar el marcador global tras un complicado partido de ida.

Luis Chávez anotando gol en la victoria de México ante Honduras en la Nations League 2023 | IMAGO7

México logró imponerse 2-0 en los 90 minutos, igualando el global 2-2, en un encuentro lleno de tensión, polémica.

Los goles fueron obra de Luis Chávez al minuto 43 y de Edson Álvarez al 90+11’, este último en un tiempo agregado bastante cuestionado, pero que terminó por darle vida al Tri.

Con ese resultado, el partido se fue a penales, donde México terminó ganando 4-2, sellando así su clasificación y asegurando también su lugar en la Copa América.

Edson Álvarez y Julián Quiñones festejando el gol de México ante Honduras en la Nations League 2023 | IMAGO7

De aquel encuentro, aún se mantienen varios nombres en el radar de la Selección, y que volverán a pisar la cancha del Coloso de Santa Úrsula ante Portugal. 

En total son nueve los futbolistas que repiten de esa convocatoria: César Montes, Guillermo Ochoa, Johan Vásquez, Orbelín Pineda, Jorge Sánchez, Julián Quiñones, Raúl Jiménez, Roberto Alvarado y Jesús Angulo.

Entrenamiento de la Selección Mexicana previo al duelo amistosos contra Portugal | IMAGO7
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