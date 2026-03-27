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Futbol

¡Alertas en Barcelona! Raphinha salió lesionado en el amistoso ante Francia

Raphinha salió lesionado en el partido ante Francia | AP
Raphinha salió lesionado en el partido ante Francia | AP
Rafael Trujillo 19:34 - 26 marzo 2026
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El delantero brasileño salió de cambio al medio tiempo del partido

Se prenden las alarma en Barcelona. Oficialmente inició la Fecha FIFA de marzo, por lo que las Selecciones nacionales se alistan para disputar la Copa del Mundo con varios amistosos. Sin embargo, estos juegos también son una preocupación para los clubes pues pueden haber lesiones para sus jugadores

Es justamente este preocupación de lesión la que ha llegado a Barcelona luego de que, uno de sus capitanes, Raphinha saliera lesionado en el juego amistoso de Brasil ante Francia disputado en el Gillette Stadium de Nueva Inglaterra.

Salió de cambio

Raphinha fue titular en el duelo ante la subcampeona del mundo disputando así, su primer partido con la Verdeamarela desde septiembre del año pasado. El delantero había quedado fuera de las últimas dos convocatorias debido a una lesión en el mulso.

Desafortunadamente para el delantero de Barcelona, hoy no pudo ayudar a su equipo a marcar gol y tras 45 minutos ya iban abajo 1-0 tras una anotación de Kylian Mbappé. Además, al medio tiempo tuvo que salir de cambio por aparentemente una sobrecarga muscular.

Raphinha jugó 45 minutos ante Francia | AP

Carlo Ancelotti revela lesión de Raphinha

Tras el partido en Estados Unidos, en el que Brasil cayó por marcador de 2-1, el entrenador del cuadro sudamericano, Carlo Ancelotti, habló sobre la lesión del delantero. De acuerdo con el italiano tuvo nuevas molestias en el muslo y deberá ser evaluado previo a su partido ante Croacia.

"Raphinha jugó muy bien, después tuvo un problema al final del primer tiempo y tuvimos que cambiarlo, le molestó un poco el músculo y yo creo que lo van a evaluar mañana", apuntó el técnico italiano en rueda de prensa.
Carlo Ancelotti en conferencia de prensa con la Selección de Brasil | AP
Carlo Ancelotti en conferencia de prensa con la Selección de Brasil | AP

Los problemas musculares del delantero

Hay que recordar que, Raphinha ha tenido ya múltiples lesiones musculares en los últimos tres años. Desde 2023, el delantero se ha perdido más de 30 partidos tanto con el Barcelona como con Brasil por diferentes lesiones.

La más reciente baja de Raphinha lo dejó fuera de los cuatro partidos de la Verdeamarela de este año, así como otros tres encuentros del Barcelona. Ahora, el delantero podría volver a ser baja por una molestia similar.

Raphinha golpeando el balón en partido amistoso ante Francia | AP

Ante esta situación, el delantero será evaluado en las siguientes horas para definir su estatus rumbo al siguiente partido de la Selección Brasileña. El equipo se medirá a Croacia el 31 de marzo en el Camping World Stadium de Orlando, por lo que Ancelotti espera saber si el delantero podrá o no jugar en dicho encuentro.

Barcelona por su parte, espera que Raphinha no sea nuevamente baja, especialmente con el equipo peleando en los Cuartos de Final de la UEFA Champions League, así como en LaLiga estando a cuatro puntos por arriba del Real Madrid.

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