En América ya pesa el inversor

Vaya día de anuncios de pantalón largo, el más importante, el que hizo el América con el arribo del español Ferran Reverter como Director General del club y del Estadio Azteca, un personaje de 20 años de experiencia en la industria, que incluye el mismo cargo en el Barcelona. Ahora, ¿por qué se da este nombramiento, mi Franky? Está interesante.

De entrada me contaron que Emilio Azcárraga buscaba para el crecimiento de Controladora Deportiva Águilas, el organismo que aglutina al equipo y al estadio, un cargo con alguien de gran experiencia en la industria, así que el nombre de Reverter fue puesto en la mesa por ni más ni menos que General Atlantic, los inversores que hace poco fueron anunciados. El patrón del América lo analizó y le pareció un perfil ideal, y así ya se empieza a notar más influencia del grupo estadounidense para impulsar estos negocios.

DIRECTIVO DE ALTO CALIBRE EN LO ECONÓMICO

Reverter fue Director General del Barcelona y también fue uno de los muchos que decidieron dejar al club catalán en la convulsa era de Joan Laporta.

Javier Tebas, presidente de LaLiga, se llegó a expresar muy duro del nuevo directivo del América: "Ferran ha llevado al Barça a una situación complicada, no digo en lo económico, que de eso sí sabía, sino en el ámbito comercial, político e institucional".

Ya leí a muchos poner en redes que ojalá que haga cambios como quitar a Baños, pero les anticipo que no viene tanto a meterse en lo deportivo, sino más en el negocio, en busca de hacer crecer al América y al Azteca en otros ámbitos en términos de empresa. ¡Éxito!

¿QUÉ HACÍA BAÑOS EN MONTERREY?

Ya hablando de mi Santi Baños, seguramente ya viste que lo cacharon en Monterrey; le sacaron fotos comiendo en La Nacional con su compadre Mauricio Culebro. La regioprensa se centró en que la nota es que había viajado a la Sultana para convivir con su gran amigo, cuando no necesita viajar hasta allá para charlar con el aún directivo de Tigres.

Y no es que Baños le estuviera pidiendo consejos o asesoría para llegar al club de Cemex, pues ya tienen al sucesor, Carlos González, directivo de la cementera desde hace más de 25 años. No, mi regioprensa despistada, no va por ahí. Por eso acá vengo para aclararle las cosas a mis Francolievers norteños: a Baños ya le empezó a hablar un Diablito al oído. ¿Ya?

Me contaron que el exitoso dirigente del América, que hace poco recordó que tiene contrato vigente con las Águilas, es objeto de deseo para suceder al Tato Noriega en Rayados, y no de Manuel Filizola, sino desde mero arriba, del nuevo mandamás de FEMSA, del mismísimo hijo del Diablo Fernández, de José Antonio Fernández Garza-Lagüera.

Y no sólo porque es el directivo más exitoso de nuestro futbol en la última década, sino porque hay que recordar que es exjugador del Monterrey, uno de los requisitos que tienen desde hace años. ¿Se hará la machaca? Veamos.

PUMAS AHORA AGRADECE AL TATO

Y ya metidos con Rayados, vaya que les llueve sobre mojado, ahora con el caso de Anthony Martial, separado porque se negó a seguir calentando cuando vio que Nico Sánchez metió a De la Rosa antes que al francés. Capricho que fue reportado y por eso está castigado.

A lo lejos, seguro que en Cantera ven el relajo y el fracaso que ha sido este refuerzo, que se mete 4 millones de los verdes al año en la Sultana, un salario que le dio el Monterrey para convencerlo de ir al Norte, que seguro que ahora dicen: ¡gracias, Tato!

Porque les voló el fichaje del galo. Hay que recordar que fue mi querido Doc Mejía Barón quien en una charla de compas le contó al directivo del Monterrey que Pumas buscaba a Martial, y para pronto el Tato dijo: 'presta la idea', se metió en la negociación y se lo quitó al que fuera su mentor. Insisto, desde Universidad, que antes estaban ardidos; ahora deben estar superagradecidos porque Noriega les quitó un multimillonario problema.

CELESTE INSISTIRÁ EN SU VISA