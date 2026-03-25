Anthony Martial separado de Rayados por indisciplina

La crisis Monterrey se agrava. Tras la reciente derrota frente a Chivas, ha trascendido que el atacante francés Anthony Martial ha sido separado del primer equipo por motivos disciplinarios, lo que pone en entredicho su continuidad con "La Pandilla".

Anthony Martial en un partido del Apertura 2025 con Rayados | IMAGO 7

INDISCIPLINA DE MARTIAL

De acuerdo con información de RG La Deportiva, la ruptura entre el jugador y el cuerpo técnico encabezado por Nico Sánchez ocurrió durante el último encuentro en casa. Los reportes señalan que, con el marcador en contra, Martial recibió la instrucción de ingresar de cambio; sin embargo, el exjugador del Manchester United se habría negado a saltar al terreno de juego.

Esta actitud fue tomada como un acto de desobediencia directa, lo que derivó en la decisión inmediata de enviarlo a entrenar por separado en las instalaciones de El Barrial.

Anthony Martial | Imago7

NÚMEROS DE MARTIAL CON RAYADOS

La situación administrativa solo es el reflejo de un rendimiento deportivo que ha quedado muy por debajo de las expectativas generadas con su contratación el semestre pasado. Los números del francés son alarmantes para un refuerzo de su jerarquía:

Partidos jugados: 20

Minutos acumulados: 801

Goles: 1

Con apenas una anotación en su registro, Martial no ha logrado consolidarse como el referente ofensivo que la directiva regiomontana buscaba para apuntalar el proyecto.

Antony Martial | IMAGO 7