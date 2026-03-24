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"Tienen que cerrar Palacio Nacional": Aficionados se burlan del penal fallado de Djuka comparándolo con Claudia Sheinbaum

Djuka ha sido comparado con la presidenta de México | Imago7, Captura de pantalla
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 15:55 - 24 marzo 2026
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El cobro de penal de la presidenta se ha hecho viral en redes sociales

Un vídeo de la cuenta de Saque Inicial se ha hecho viral con la presidenta de México cobrando un penal en una cancha ante una joven portera; el cobro de Sheinbaum sí entró a la portería, caso contrario del que cobró Djuka.

Es por ello que el montaje muestra a ambos cobrando al mismo tiempo, a lo cual han agregado la frase: "La presidenta tiene más nivel que Durdevic" haciendo una clara burla de lo sucedido con el delantero serbio ex de Atlas.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México | AP

'La científica del gol'

La publicación no fue lo único que ha hecho una burla sobre lo sucedido, pues los comentarios también han acompañado, con apodos como "La científica del gol" o algunos otros en los que la comparan con el nivel de Chicharito Hernández, sumado a uno más que hace referencia a una frase muy futbolera: "Tienen que cerrar Palacio Nacional".

Uno de los comentarios más graciosos describe la técnica que Claudia utilizó en el momento de chutar: "Le mostró toda la cara interna del botín, para al final cambiarle la dirección, joder que técnica, Demasiado fuvol".

Por supuesto que también han venido los comentarios en contra de ella, lanzados en un tono sarcástico: "Vaya disparo de la doctora, engañó a todo el país", mismos comentarios que han sido bien vistos por la gran mayoría de los usuarios.

Claudia rumbo al Mundial

Ya es de conocimiento público la noticia acerca de que la presidente Claudia Sheinbaum rifará su boleto para la inauguración de la Copa del Mundo el próximo 11 de junio con el Tri enfrentándose a Sudáfrica en la reedición de la apertura del Mundial de 2010.

Sin embargo, al tener varios partidos en México, ya sea en el Estadio Azteca, Akron o BBVA, la presidenta junto a los demás dirigentes del país ya están delimitando las medidas necesarias para poder albergar los juegos, incluso después de los momentos en los que se pensaba que el torneo podría ser cancelado por los temas de violencia en estados como Jalisco.

Gianni Infantino y Claudia Sheinbaum | AFP
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