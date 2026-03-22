Detenidos tras violencia en el Monterrey vs Chivas: autoridades actúan en el Gigante de Acero

La violencia volvió a hacerse presente en el futbol mexicano, luego de los incidentes registrados tras el partido entre Monterrey y Chivas. La Policía de Guadalupe confirmó la detención de cinco personas, incluidas tres menores de edad, tras una serie de riñas ocurridas en las inmediaciones del Estadio BBVA.

El encuentro correspondiente a la Jornada 12 del Clausura 2026 no solo dejó emociones dentro del terreno de juego, sino también escenas de tensión fuera de él. Los disturbios se desataron al término del compromiso, obligando a la intervención inmediata de los cuerpos de seguridad para contener la situación.

Afición de Monterrey tras caer ante Chivas en Liga MX I IMAGO7

Autoridades confirman detenciones y sanciones

De acuerdo con el reporte oficial, los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público por su presunta participación en actos de violencia durante un espectáculo deportivo. “Como resultado de los hechos, se detuvo a tres menores de edad y dos mayores”, informaron las autoridades municipales.

Además de estos arrestos, se dio a conocer que otras nueve personas fueron aseguradas por faltas administrativas, elevando el número total de involucrados en incidentes durante la jornada. La rápida respuesta policial evitó que los enfrentamientos escalaran a consecuencias mayores.

Afición de Chivas celebra el penal de Tala Rangel I IMAGO7

Los reportes indican que las riñas se registraron tanto dentro como fuera del inmueble, donde aficionados de ambos equipos protagonizaron enfrentamientos. La presencia de elementos de seguridad fue clave para restablecer el orden tras varios minutos de tensión.

Un partido intenso que terminó en caos

En lo deportivo, el duelo fue igual de vibrante. El conjunto rojiblanco logró imponerse 3-2 en calidad de visitante, en un partido que parecía resuelto desde temprano, pero que terminó con dramatismo en los minutos finales.

Afición de Chivas afuera del Estadio BBVA I IMAGO7

Chivas llegó a tener una ventaja de tres goles, sin embargo, el equipo regiomontano reaccionó en la recta final y estuvo cerca de igualar el marcador. La figura del encuentro fue el guardameta Raúl Rangel, quien detuvo un penal clave en el tiempo agregado, evitando el empate de Rayados.

Con este resultado, el conjunto tapatío se mantiene en la cima del torneo con 30 puntos, mientras que Monterrey continúa fuera de los primeros puestos, complicando sus aspiraciones de clasificación en el Clausura 2026.

Los incidentes también encendieron las alarmas debido a que el Estadio BBVA será sede de próximos compromisos internacionales, por lo que las autoridades deberán reforzar las medidas de seguridad para evitar que este tipo de situaciones se repitan.

Nicolas Sánchez y jugadores de Monterrey en la Jornada 12 del Clausura 2026 | MEXSPORT