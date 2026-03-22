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Futbol Nacional

¿Indirecta? El duro mensaje de Carlos Salcedo tras la derrota de Rayados ante Chivas

Carlos Salcedo, central de Rayados | IMAGO7
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 08:08 - 22 marzo 2026
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El central de Monterrey enalteció a Nico Sánchez y de paso salpicó a Domènec Torrent

Tras la dolorosa derrota de 2-3 ante Chivas en la Jornada 12 del Clausura 2026, Carlos Salcedo, defensa central de los Rayados rompió el silencio en redes sociales con un mensaje que ha encendido la polémica entre la afición regiomontana.

José Castillo celebrando el segundo gol de Chivas en el partido | MexSport

¿INDIRECTA A TORRENT?

A pesar de que el resultado mantiene al equipo fuera de los puestos directos de Liguilla, el "Titán" optó por un tono de unidad, aunque sus palabras parecen esconder un dardo dirigido a la gestión anterior.

En su publicación, Salcedo enfatizó la importancia de la identidad y el esfuerzo bajo el nuevo cuerpo técnico (CT) encabezado por Nico Sánchez. El central destacó que, más allá de los marcadores, el equipo ha recuperado valores que, a su juicio, se habían perdido.

"Es cierto que el deporte de alto rendimiento es de resultados, pero la identidad y el darlo todo hasta el final que hemos ganado con este nuevo CT es de resaltar", escribió Salcedo.
Publicación de Carlos Salcedo |

Esta frase ha sido interpretada por diversos sectores como una crítica indirecta hacia Domènec Torrent. El estratega español y su equipo de trabajo dejaron el banquillo albiazul recientemente, y las palabras del defensor sugieren que el vestuario no se sentía plenamente identificado con la metodología o la entrega exigida durante la etapa previa.

RAYADOS PELEARÁ HASTA EL FINAL

A pesar del trago amargo frente al Rebaño Sagrado, Salcedo se mostró optimista de cara al cierre del torneo. Actualmente, el Monterrey atraviesa una situación comprometida en la tabla general, peleando por mantenerse en puestos de reclasificación.

Carlos Salcedo, Rayados | IMAGO7

"Viene el cierre de torneo y vamos por todo. Orgulloso de este gran grupo que se está formando", sentenció el zaguero, intentando cerrar filas en un momento donde la presión sobre el plantel de Nico Sánchez comienza a intensificarse.
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