El brutal codazo de Carlos Salcedo sobre "Hormiga" González que encendió las alarmas

Pudo ser peor. La intensidad con la que Rayados y Chivas disputaron su encuentro en el Gigante de Acero sobrepasó los limites y estuvo cerca de causar un grave lesión en una figura del Tri. En el ojo del huracán quedó Carlos Salcedo, quien protagonizó la acción más polémica de la jornada tras una agresión sobre Armando "Hormiga" González.

Rayados vs Chivas | IMAGO7

ASÍ FUE EL BRUTAL CODAZO

Corría la recta final de la primera mitad cuando un balón largo dividió las aguas en el Gigante de Acero. La "Hormiga" González, fiel a su estilo combativo, saltó para disputar el esférico por aire; sin embargo, se encontró con la figura del "Titán". Salcedo, en un movimiento que rebasó la línea de lo futbolístico, propinó un brutal codazo al delantero rojiblanco, mandándolo directamente al césped.

El impacto fue seco y preocupante. González quedó tendido, doliéndose visiblemente, lo que provocó que las asistencias médicas del Rebaño ingresaran de inmediato bajo un clima de tensión absoluta.

Codazo de Carlos Salcedo a Armando González | MEXSPORT

ALARMAS EN CHIVAS Y EL TRI

La preocupación no solo radicaba en Chivas. Con la mirada puesta en la Copa del Mundo 2026, Armando González se ha consolidado como uno de los mejores jugadores en el ataque de la Selección Mexicana. Ver al canterano tapatío en el suelo encendió las alarmas en el entorno del Tri, ante el temor de una lesión de gravedad que frenara su progresión de cara a la justa mundialista.

Afortunadamente, tras la revisión médica, el atacante pudo reincorporarse y continuar en el encuentro, dejando el incidente en un susto mayúsculo.

¡Le acomodaron las ideas a la Hormiga! Salcedo le termina dando un codazo en la cara pero todo queda en amarilla 😳😳#MegaFutbol pic.twitter.com/cQmimYTsZh — TUDN MEX (@TUDNMEX) March 22, 2026

AMARILLA Y SIN VAR

Pese a la claridad de las tomas televisivas y los airados reclamos de los jugadores de Chivas, el colegiado Víctor Alfonso Cáceres decidió sancionar la acción únicamente con tarjeta amarilla. Lo que resultó más inverosímil para la afición y los analistas fue la nula intervención del VAR, que no llamó al central para revisar una jugada que, por la fuerza y el contacto, parecía una tarjeta roja indiscutible.

Carlos Salcedo libró la expulsión de forma milagrosa, permitiendo que Rayados mantuviera su cuadro completo, pero dejando una estela de críticas sobre el criterio arbitral en jugadas que ponen en riesgo la integridad del futbolista.