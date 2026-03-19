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Futbol

Chivas logra igualar su cuarta mejor goleada en torneos cortos

Armando González tras marcar su noveno gol de la temporada | MEXSPORT
Armando González tras marcar su noveno gol de la temporada | MEXSPORT
Emiliano Arias Pacheco 12:56 - 19 marzo 2026
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El Rebaño Sagrado tuvo una actuación digna de libros de historia ante León

Las Chivas viven un momento dulce en el Clausura 2026, donde no solo ganan, sino que también convencen y golean. El equipo dirigido por Gabriel Milito recuperó la cima del torneo tras imponerse con autoridad 5-0 a León, un resultado que no solo impacta en la tabla, sino que también entra en los libros de historia del club de Guadalajara.

El Rebaño Sagrado firmó una actuación contundente en casa, mostrando una de sus mejores versiones ofensivas en el torneo. La goleada ante los Esmeraldas no fue un hecho aislado, sino parte de una tendencia que confirma el gran momento que atraviesa el Guadalajara en la Liga MX.

Brian Gutiérrez celebrando el gol anotado ante León | MEXSPORT
Brian Gutiérrez celebrando el gol anotado ante León | MEXSPORT

Chivas golea a León y revive sus mayores triunfos en Liga MX

Con el 5-0 sobre León en el Clausura 2026, Chivas igualó una de sus goleadas más importantes en torneos cortos, sumándose a una lista histórica de resultados contundentes. Entre ellos destacan el 7-0 frente a Atlante en el Apertura 2004, el 6-0 ante Morelia en el Clausura 2008 y el 6-1 contra Toros Neza en la la Gran Final del Verano 1997.

Además, en tiempos recientes, el Guadalajara también firmó un 5-0 ante FC Juárez en el Apertura 2024, resultado que ahora comparte protagonismo con la goleada frente a León. Estos marcadores reflejan la capacidad ofensiva que ha caracterizado al equipo en distintos momentos de su historia.

La victoria ante León no solo se suma a estos registros, sino que cobra mayor relevancia al darse en un contexto competitivo, donde cada punto es clave en la pelea por el liderato.

Chivas vs Toros Neza en el Verano 1997 | MEXSPORT

Chivas de Milito lidera el Clausura 2026 con autoridad

El impacto del trabajo de Gabriel Milito es evidente. Chivas ha encontrado una identidad clara de juego, basada en intensidad, orden táctico y contundencia al frente, lo que le ha permitido colocarse en la cima del Clausura 2026.

El equipo no solo destaca por sus resultados, sino por la forma en que los consigue. La goleada ante León es una muestra del equilibrio entre defensa y ataque, además de la confianza que atraviesa el plantel.

Con este panorama, el Rebaño Sagrado se posiciona como uno de los principales contendientes al título. Si logra mantener este nivel y contundencia, Chivas no solo será protagonista en la fase regular, sino también un serio aspirante en la Liguilla del futbol mexicano.

Gabriel Milito durante juego ante León | MEXSPORT
Gabriel Milito durante juego ante León | MEXSPORT
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