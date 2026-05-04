“Primero la Concacaf”: Mohamed asume riesgos y deja en segundo plano la Liga MX con Toluca

Tras la derrota 1-0 en casa en la ida de los Cuartos de Final del Clausura, Antonio Mohamed, técnico de Toluca, dejó claro que su prioridad no está en la Liga MX, sino en la Concacaf, decisión que explicó el uso de un cuadro alternativo.

El estratega argentino fue directo al reconocer que el plan del equipo ha sido claro desde hace meses, incluso si eso implica ceder terreno en el torneo local, donde buscan el tricampeonato.

Nosotros siempre fuimos muy claros. Dijimos que tenemos un objetivo primario, que es la Concacaf. Jugamos nueve partidos del torneo con suplentes, entonces el mensaje fue muy claro

Rotaciones, críticas y bajas en el plantel

La alineación presentada ante Pachuca generó cuestionamientos entre la afición, al dejar en el banquillo a varios titulares, entre ellos su goleador Paulinho. Sin embargo, Mohamed explicó que la decisión responde a la necesidad de cuidar a jugadores clave de cara al compromiso internacional.

Hoy tratamos de proteger a gente que viene con molestias. Tuvimos bajas y esperamos recuperarlas para el miércoles, que es el objetivo principal que tenemos

DT del Toluca se va | MEXSPORT

Incluso, el “Turco” admitió que el encuentro tuvo un enfoque más cercano a la evaluación que a la competencia directa.

Hoy nos preocupamos por ver cómo estaban Marcel, Franco y los centrales, porque ya no tenemos más opciones en esa zona

El partido lo sigue ganando Toluca | MexSport

Contra la pared en Liga MX, pero con la mira en Concacaf

Ahora, Toluca está contra la pared en la Liga MX, pero su mirada está puesta en el duelo de vuelta de la Copa de Campeones de Concacaf ante LAFC, donde también se encuentran en desventaja 2-1. El panorama obliga a los Diablos a priorizar esfuerzos, aunque eso implique sacrificar el Clausura 2026.