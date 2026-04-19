¡Showman! Antonio Mohamed y sus polémicas como entrenador en el futbol mexicano

Hablar de entrenadores en el futbol mexicano es hablar de Antonio ‘Turco’ Mohamed. El argentino, llegó a México en 1993 para reforzar al cuadro de los Toros Neza, bajo el mando de Jorge 'Coco' Gómez. Sin embargo, aunque el Turco hizo cosas interesantes en el terreno de juego, el apogeo de su carrera llegó cuando dejó los botines y los reemplazó por la pluma y la pizarra.

Antonio 'Turco' Mohamed, entrenador del Toluca | IMAGO7

Polémicas y glorias

Desde su debut como entrenador en 2003 con Zacatepec, el Turco ya mostraba cualidades en la ofensiva, teniendo un estilo de juego ‘agresivo’ que buscaba siempre ir al frente, pero tal y como lo demostró en el campo, con una actitud temeraria y violenta.

El argentino comenzó a tener un ascenso importante, forjando su estilo en Morelia, Querétaro, Jaguares y Veracruz, mientras que en Argentina vivió tres etapas en Huracán y siguió con Colón e Independiente.

Finalmente su carrera en el banquillo despegó en el 2012, cuando llegó al equipo de los Xolos de Tijuana, club de la segunda división en México y uno de los más jóvenes del país. Mohamed logró la hazaña de ascender al equipo a la Primera División y más aún al hacerlo campeón en su primer torneo de Liga MX. Desde entonces el técnico suma una extensa lista de victorias, títulos y sobre todo polémicas,

Antonio Mohamed en su etapa como DT de Xolos | MEXPORT

En América

La primera y más sonada fue en el América (equipo protagonista de la lista), pues durante su mandato en el 2014, pese a conseguir la Liga MX en el Apertura, el estratega tuvo una polémica con el entonces capitán, Paul Aguilar, a quien separó del equipo por indisciplina, dicha situación le causó fricciones con la directiva, aunado a los rumores de que el equipo estaba en busca de un nuevo entrenador, lo que al final hizo que el argentino se marchara.

Antonio Mohamed levante el título 12 del América

En Rayados

En 2017, Mohamed volvió a tener un problema con un futbolista, ahora con Walter Gargano, quien acusó al técnico de llevarse parte de los salarios de los jugadores. Poco después, el mismo futbolista ofreció disculpas y el entonces presidente del club, Dulio Davino, dio cierre al tema.

Antonio Mohamed, durante una conferencia de prensa con Rayados | MEXSPORT

En Pumas

En su breve y corto paso en el equipo de Universidad Nacional, el Turco vivió un momento insólito en el banquillo. El primero de ellos fue cuando se enfrentó al América el 22 de abril de 2023, duelo en el que fue expulsado.

Tras ver la cartulina roja, el estratega camino hacia el vestuario del Estadio Azteca, no sin antes señalar a la afición y burlarse de ella, recordando la vez que fue campeón con Monterrey en el mismo recinto, además de hacer señas de que el América le daba dinero a los árbitros.

Antonio Mohamed durante un partido con Pumas

Otra polémica que quizá sea la menos 'grave' del estratega multicampeón de Liga MX, fue cuando durante un juego con los Pumas llegó al banquillo luciendo una elegante pero inaudita camisa con la Virgen de Guadalupe, este acto le costó al técnico una multa económica.

Antonio Mohamed con playera de la Virgen

En Toluca

Finalmente y la más reciente, durante el juego de la Jornada 15 del Clausura 2026 entre el América y el Toluca, en un conato de bronca causado por una agresión de Helinho a Thiago Espinosa. Tras la patada desesperada del brasileño, jugadores y banca se fueron todos contra todos, pero llamó la atención el gesto de Antonio Mohamed.

El Turco realizó señas obscenas a la banca del equipo azulcrema, mientras que al técnico brasileño, André Jardine le recordó las dos finales que le ganó, provocando que afición y futbolistas se le fueran encima, terminando en un pleito que llegó hasta los vestidores al final del partido, una vez más, en la cancha del ahora llamado, Estadio Banorte.