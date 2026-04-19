Le robaron el Mundial al pueblo de México: José Ramón Fernández

​"El protagonista". José Ramón Fernández toma el libro. Lo muestra con orgullo. Lo hojea. "¿Cómo lo ves, Tovar?", pregunta para saber si lo he consumido. "Y sí lo es", le respondo; es un texto imperdible donde JRF relata sus ricas experiencias desde sus inicios hasta su última cobertura.

​Me salgo de lo común para escribir que Joserra fue mi compañero en ESPN, un auténtico profesional. Le aprendí mucho, pero esa —diría un comercial antiquísimo— es otra historia. La historia que hoy importa es la de la leyenda viviente de la comunicación.

José Ramón Fernández, durante un evento | MEXSPORT

​El maestro con el que los 30 minutos de plática se vuelven nada. Con el que se puede hablar de todo. Previo a la entrevista con RÉCORD, doña Carmen Aristegui (gran sencillez y amabilidad, por cierto) había hablado con él, nacido en Puebla.

​El propio José Ramón me llamó para invitarme a la entrevista. El tema es que este maestro nos citó temprano y nos recibió por la tarde. Peccata minuta. Hablar con JRF es un privilegio. Es aprender del más grande comunicador de la historia.

​Así comienza la charla con Joserra entre risas, anécdotas y una plática donde habló de todo y vertió puntos de vista muy interesantes sobre su pasión: los deportes y la televisión. ​Este es José Ramón Fernández: El Protagonista.

​Le robaron el futbol a la gente

​Talento de ESPN, José Ramón tiene claro que este Mundial no es para el pueblo. Sustenta su comentario en que esta justa no es la ilusión del 86, donde la gente ansiaba ver un partido. "Hoy un boleto vale 5 o 10 mil dólares. El pueblo es marginado del Mundial. Es un Mundial elitista", lamenta, mientras mueve la cabeza.

​¿Quién se los robó? JRF no lo duda. "La FIFA, en contubernio con todos los gobiernos. Lo hacen donde sea, lo harán también en España el próximo Mundial. Y ahora lo hacen con una economía poderosa como Estados Unidos, donde pagan miles por un Super Bowl".

México será una de las sedes del Mundial 2026 junto con Estados Unidos y Canadá | AP

​En México, el salario promedio diario es de $663.45 pesos. De acuerdo al IMSS, el salario promedio mensual en México es de aproximadamente $20,168 MXN (calculado a 30.4 días).

​José Ramón se agarra de esos números para preguntar: "¿Tú comprarías un boleto de 10 o 15 mil dólares? No, no; entonces tienes que verlo por TV o conseguirte una acreditación que no te van a dar nunca".

​Tampoco, asegura, México va a ganar nada. Ni siquiera imagen a nivel internacional. "México no va a ganar nada. Ojalá cambien la imagen, pero ¿tú crees que el turista va a venir a ver a México? ¿El canadiense?, ¿el americano? ¿En el México-Corea del Sur?, ¿México-Chequia? En Estados Unidos va a pasar lo mismo...".

​Sin ambiente en las sedes

​Otro punto débil del Mundial que está a la vuelta de la esquina es el ambiente. "El Mundial va a ser en EE. UU. y no hay ambiente. Tú vas a Nueva York y no pasa nada. ¡Aquí tampoco pasa nada!".

​¿Y cómo era ese ambiente en el 70 u 86? La leyenda de la televisión mexicana lo refresca:

​"El ambiente en el 70, mucho; en el 86, tres meses antes se veía pasión por quienes venían a conocer a los jugadores. En el 86 el pueblo acudió; hoy no va a ir al Mundial. ¿Quién va a pagar mil dólares más lo que tienes que consumir adentro? Todo es carísimo, es un Mundial para un país poderoso como Estados Unidos", resume.

Manifestaciones coinciden con la reapertura del estadio rumbo al Mundial 2026. / Gina Sánchez

​Un Mundial politizado, también

​José Ramón señala que la Copa del Mundo 2026 está politizada, pero no le extraña, porque asevera que todos han estado así. "La guerra contra Irán... y va a participar en el Mundial y va a jugar en EE. UU. y le van a dar visa. ¿Lo puedes creer?".

​Por ello, también critica a la FIFA y a Gianni Infantino, rector del futbol, por otorgarle la medalla de La Paz a Donald Trump. "Es el mandamás del futbol, pero ya viste cómo terminó (Joseph) Blatter o (Michel) Platini. Infantino quiere que todo el mundo juegue al futbol y lo ha logrado, pero a costa de muchas cosas".

​Esta visión y otras historias las relata ricamente en El Protagonista, su cuarto libro escrito y que acaba de salir a la venta esta semana.