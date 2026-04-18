¿Mejores que Ochoa? Porteros mexicanos de Liga MX superan a Paco Memo de cara al Mundial

Uno de los temas de los cuales se ha hablado bastante de cara a la Copa del Mundo es acerca de los porteros, pues la desafortunada lesión de Luis Ángel Malagón en la Copa de Campeones de la CONCACAF ha dejado el camino libre para uno de los veteranos del Tri del 'Vasco' Aguirre.

Sin embargo, para Paco Memo no todo ha salido bien, ya que, si bien ha sido parte de la última convocatoria de México, en su club no ha tenido la cantidad de minutos que le gustaría tanto a él como al cuerpo técnico mexicano.

Guillermo Ochoa con AEL Limassol en la Copa de Chipre | x:@ aelfc_official

¿Cuáles son los porteros que les ha ido mejor que a Ochoa?

En la Liga MX, hay al menos un par de porteros que podrían tener más seguro su lugar en la convocatoria, tales como Raúl el 'Tala' Rangel, quien prácticamente tiene asegurado su lugar como el portero que estará presente en la inauguración de la Copa el próximo 11 de junio, además, sin el portero del América, Carlos Acevedo parece tomar ventaja.

Esto es debido a las convocatorias que ha tenido a lo largo del proceso de Aguirre; sin embargo, por el momento son el último lugar de la tabla general, por lo que ha sido un portero muy goleado. En el Clausura 2026, Acevedo ha jugado un total de 1,240 minutos en los 14 partidos que hasta el momento se han llevado a cabo del certamen.

Tala Rangel saluda a la afición de Chivas l MEXSPORT

En el otro lado de la tabla, dentro de la parte alta, Cruz Azul ha hecho uso de su portero Andrés Gudiño, quien tuvo que suplir a Kevin Mier ante una situación adversa; en el torneo, ha jugado un total de 1170 minutos en 13 partidos, destacando también que para el más reciente duelo ante Pachuca no ha salido a la titularidad.

Incluso, un portero como Antonio Rodríguez, quien no ha tenido en el proceso de Aguirre una relevancia tan destacada, suma muchos más minutos, pues son 1,260 minutos a lo largo de los 14 partidos del torneo, con unos Xolos de Tijuana que buscan afianzarse en las zonas de la clasificación que les permita jugar la 'Fiesta Grande'.

¿Qué pasa con Paco Memo?

Los últimos partidos en la liga de Chipre ya no los va a jugar Guillermo Ochoa, esto debido a una decisión táctica por parte de su entrenador Hugo Martins. Esto no es para nada bueno en este punto de su carrera, pues si quiere llegar a su sexta Copa del Mundo y además jugarla, debería estar en forma para poder jugar como mínimo uno de los partidos de la Fase de Grupos.

Guillermo Ochoa, arquero de la Selección Mexicana, en el Estadio Azteca | IMAGO7