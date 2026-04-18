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Futbol

¡Movimiento en el Nido! Miguel Layún, Rafa Márquez y Andrés Guardado en Coapa

Leyendas de México y Brasil en Coapa l X:ClubAmerica
Ramiro Pérez Vásquez 15:09 - 18 abril 2026
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El exjugador del América suena para ser próximo directivo deportivo en la institución

Los movimientos en Coapa no cesan, ahora tocó turno para las leyendas de la Selección Mexicana quienes estuvieron afinando los últimos detalles de cara al duelo que sostendrán ante Brasil, exjugadores como Miguel Layún, Rafa Márquez y Andrés Guardado arribaron a las instalaciones del América para tocar el balón.

En redes sociales se pueden apreciar videos en la que dos grupos hacen preparativos con el toque de balón y divirtiéndose como los viejos tiempo, cuando eran jugadores de primer mundo; sin embargo, los que más levantaron revuelo a su llegada fueron el auxiliar técnico del Vasco Aguirre así como el exjugador del Betis

Leyendas de la Selección Mexicana l CAPTURA

Ambos personajes se integraron al grupito de excompañeros en la que también apareció Miguel Layún, uno de los nombres que empiezan a sonar para convertirse en nuevo director deportivo del conjunto Azulcrema.

¿Quiénes serán las leyendas que participarán?

El próximo 19 de abril a las 17:00 horas, la casa de la Selección Mexicana abrirá nuevamente sus puertas para el México vs Brasil Leyendas. Entre las nuevas incorporaciones confirmadas para el combinado mexicano destacan Carlos Salcido y Gerardo Torrado, quienes se suman a una convocatoria que ya ilusiona a los seguidores del Tri.

La lista tiene nombres de la talla de jugadores de primer mundo: Ronaldinho, Rafa Márquez, Marcelo, Andrés Guardado, Kaká, Pável Pardo, Edmílson, Miguel Layún, Djalminha, Cuauhtémoc Blanco, Adriano y Jared Borgetti.

Rafa Márquez y Andrés Guardado en Coapa l CAPTURA

Por parte de Brasil, también se integran campeones del mundo como Paulo Sérgio, Müller y Amaral. La lista de figuras no termina ahí. El evento contará con alrededor de 30 leyendas internacionales que han dejado huella en el futbol mundial.

Vista panorámica del Estadio Banorte l INSTA: @estadiobanorte

Una fiesta en el Coloso de Santa Úrsula 

Con una combinación de talento, historia y espectáculo, el México vs Brasil Leyendas apunta a ser un evento imperdible. Y es que será una celebración del futbol que conectará generaciones y encenderá la emoción rumbo al Mundial 2026.

El juego se llevará a cabo en el remodelado Estadio Banorte, en donde una vez más tal como se hiciera en el duelo de México ante Portugal los aficionados podrán deleitarse de aquellos jugadores que hicieron vibrar el futbol mundial. 

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