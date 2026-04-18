¡Sueña con Europa! Tala Rangel lanza aviso previo al Mundial 2026

La Copa del Mundo 2026 se encuentra a la vuelta de la esquina; muy probablemente sea Raúl “Tala” Rangel el guardameta titular, de la Selección Mexicana, para el partido inaugural del 11 de junio ante Sudáfrica en el Estadio Banorte.

Mientras esto pasa, el arquero del Rebaño se ha puesto una meta fija de cara a sus futuro y esa es la de meterse en la historia de los porteros mexicanos que han ido a jugar Europa: "Me gustaría ser parte de esa lista de porteros mexicanos que han ido a Europa", mencionó en entrevista con ESPN.

Raúl 'Tala' Rangel en calentamiento con la Selección Mexicana | IMAGO 7

Rangel aseguró que es un objetivo alcanzable: "Es una meta muy alcanzable y creo que se puede lograr. Sí estoy dispuesto a ir y obviamente demostrar que los porteros mexicanos podemos ir a competir contra los porteros europeos".

¿Qué dijo sobre las críticas?

"Simplemente, trato de no escucharlas, yo por ser mexicano, creo más que nadie en los mexicanos. Me gustaría romper con el famoso paradigma del bote de cangrejos, donde todos se jalan unos a otros para evitar que alguien sobresalga. A mi me gusta que el mexicano destaque", afirmó el portero rojiblanco.

Tala Rangel saluda a la afición de Chivas l MEXSPORT

Asimismo destacó que los mexicanos tienen la capacidad y que simplemente basta con confiar en sí mismo: "Los mexicanos somos capaces de cualquier cosa, solo hace falta que creamos en nosotros mismos".

¿Tala Rangel a Europa?

Recientemente, hace algunos días, se desataron los rumores sobre una posible llegada del guardameta de las Chivas al Feyenoord; sin embargo, pese al ruido fuente mencionó a RÉCORD que no hay algo concreto y que simplemente lo siguen de cerca.

​Raúl 'Tala' Rangel es solamente observado por el Feyenoord de los Países Bajos, pero no existe nada "serio ni formal", precisó a RÉCORD una fuente del equipo europeo, quien consideró que una cosa es que esté bajo observación y otra muy distinta que haya sobre la mesa una propuesta para contratarlo.

Raúl 'Tala' Rangel en el México vs Portugal | MEXSPORT