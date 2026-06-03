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Atlanta Falcons aseguran a Drake London con una extensión millonaria

Drake London | AP
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre 19:15 - 02 junio 2026
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El receptor es una de las piezas claves en el objetivo de que los emplumados figuren en 2026

Los Atlanta Falcons llegaron a un acuerdo con el receptor abierto Drake London para una extensión de contrato por cuatro años y 141 millones de dólares, de los cuales 100 millones están garantizados. 

El convenio incluso podría alcanzar los 150 millones mediante incentivos, consolidando al receptor como uno de los jugadores mejor pagados de toda la NFL.

Con un salario promedio anual de 35.25 millones de dólares, London se ubica entre los tres receptores mejor remunerados de la liga y firma el contrato con mayor promedio por temporada en la historia de los Falcons

Drake London atrapa pase de anotación | AP

Atlanta apuesta por su principal arma ofensiva

Seleccionado con la octava elección global del Draft de 2022, London se convirtió rápidamente en el objetivo favorito de la ofensiva de Atlanta

A pesar de los constantes cambios de mariscal de campo durante sus primeras campañas, el egresado de USC logró consolidarse como uno de los receptores más productivos de la franquicia.

En cuatro temporadas acumula 309 recepciones, 3,961 yardas y 22 touchdowns. Su mejor año llegó en 2024, cuando registró 100 recepciones para 1,271 yardas y nueve anotaciones, números que lo colocaron entre los receptores más dominantes de la NFL.

Atlanta Falcons | AP

Un movimiento clave para el futuro de los Falcons

La extensión de London representa uno de los primeros movimientos importantes de la nueva administración encabezada por el entrenador Kevin Stefanski y el presidente de operaciones deportivas Matt Ryan.

Atlanta busca estabilidad en una etapa de cambios, especialmente mientras define quién será su quarterback titular entre Tua Tagovailoa y Michael Penix Jr.

Drake London en un duelo ante Saints | AP
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