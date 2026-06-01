Tom Brady, en el ojo del huracán: jugadores de la NFL critican sus polémicas declaraciones

No es habitual ver a Tom Brady ser criticado en redes sociales por jugadores y exjugadores de la NFL, pero eso fue exactamente lo que ocurrió durante el fin de semana después de que el mariscal de campo retirado diera su opinión sobre los miembros de los equipos de prácticas.

Durante una aparición en el podcast 'Champion Mindset', Brady afirmó que los jugadores de los equipos de prácticas rara vez logran tener una carrera exitosa en la NFL porque, según él, simplemente no tienen lo necesario para triunfar.

"Los jugadores del equipo de prácticas son importantes porque si alguien en la plantilla activa se lesiona, pueden ser ascendidos", comenzó diciendo Brady.

Tom Brady con los Buccaneers durante Super Bowl | AP

¿Qué críticas lanzó Tom Brady contra los jugadores?

Hasta ahí, nada fuera de lo común. Brady incluso reconoció que algunos de estos jugadores lo impresionaron con su rendimiento en los entrenamientos.

"Hubo momentos en que estos 15 chicos lo hacían muy bien en las prácticas. Yo los observaba y pensaba: ‘Tenemos que subir a ese tipo. Está haciendo muchas jugadas. Se está desmarcando de Darrelle Revis. Tenemos que hacer algo’", relató.

Sin embargo, según Brady, el problema surge cuando estos jugadores son ascendidos a la plantilla activa.

Tom Brady, siete veces ganador del Super Bowl | AP

"De repente, les decíamos: ‘Oye, lo estás haciendo muy bien, ahora tienes que lidiar con la presión de tener éxito porque hay expectativas sobre ti’. Y estos chicos no estaban preparados para ello", explicó Brady. "Lo que veíamos en la práctica, donde no había mucha presión, desaparecía. Cuando se les ponía en una situación con expectativas de rendimiento, nunca habían tenido que lidiar con eso personalmente y entonces fracasaban".

El siete veces ganador del Super Bowl añadió que muchos de estos jugadores se conforman con permanecer en el equipo de prácticas para poder decir que están en la NFL.

"Me di cuenta de que muchos chicos en esos equipos de prácticas no quieren ser ascendidos a la plantilla activa", sentenció Brady. "Están muy contentos viviendo esa vida en la que pueden decirles a sus familiares y amigos [que están en la liga], y no tengo ningún problema con eso... Pero la realidad es que muchos no quieren la presión de estar en la cima".

El quarterback de los Patriotas, Tom Brady I ESPECIAL

Esta controvertida opinión, que esencialmente sugiere que a los jugadores de los equipos de prácticas les falta la mentalidad para sobrevivir en la NFL, desató una tormenta en las redes sociales.

La respuesta de los jugadores a las palabras de Brady

Como era de esperar, numerosos jugadores de la NFL, tanto en activo como retirados, no tardaron en mostrar su desacuerdo y criticar públicamente al legendario mariscal de campo. El liniero ofensivo de los Lions, Dan Skipper, fue uno de los más contundentes, calificando la opinión de Brady como una absoluta tontería.

Skipper, quien llegó a la liga como agente libre no reclutado, ha pasado por los equipos de prácticas de seis franquicias distintas. Curiosamente, en 2019 formó parte del de los Patriots, por lo que fue compañero de equipo de Brady.

"Como alguien que ha vivido ambas caras de la moneda, hay mucho más detrás de todo esto", escribió Skipper, quien a sus 31 años ha disputado 29 partidos con los Lions en las últimas dos temporadas, 10 de ellos como titular.

Lil'Jordan Humphrey, receptor de los Broncos, también pareció discrepar con la visión de Brady.

Tom Brady, el quarterback de Patriotas I AP

"No he conocido a una sola persona que esté conforme con solo estar en el equipo de prácticas", publicó en redes sociales.

Geoff Schwartz, exliniero ofensivo de la NFL, calificó la opinión de Brady como un sinsentido.

"Ningún jugador de equipo de prácticas serio prefiere no jugar nunca un partido. Esto es un sinsentido y poco serio. Recuerdo solo a un puñado de tipos que realmente no querían jugar. Y todos estaban en la plantilla activa. Los chicos del equipo de prácticas están deseando que los llamen. Brady tiene razón al decir que hay jugadores que no soportan la presión y se hunden, pero no es porque no quieran estar en el campo", afirmó.