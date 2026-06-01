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Bizarrap llegará a Toy Story 5 con un nuevo personaje de Disney y Pixar

El creador de las BZRP Music Sessions llegará a la pantalla grande con un cameo de voz en Toy Story 5./ Disney
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 16:53 - 01 junio 2026
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El productor argentino dará vida a un nuevo personaje que tendrá una aparición especial

La presencia de artistas de talla internacional en producciones animadas se ha convertido en una estrategia cada vez más frecuente dentro de la industria cinematográfica. En esta ocasión, una de las franquicias más exitosas de la historia apostó por sumar a dos figuras que dominan actualmente la escena musical latina: Bizarrap y Bad Bunny.

La nueva entrega de Toy Story contará con la participación del productor argentino, quien dará el salto del estudio de grabación a las salas de cine mediante una colaboración con Disney y Pixar para el doblaje en español destinado a Latinoamérica y España.

La incorporación del creador de las populares BZRP Music Sessions representa uno de los anuncios más llamativos rumbo al estreno de la película, especialmente porque se trata de la primera vez que forma parte del universo de la saga protagonizada por Woody y Buzz Lightyear.

Bizarrap dará vida a “Santa de Jardín”, un personaje que forma parte de una comunidad de juguetes olvidados./ Disney

¿Quién es Santa de Jardín, el personaje de Bizarrap?

Dentro de la historia, Bizarrap prestará su voz a “Santa de Jardín”, un juguete que forma parte de un pequeño grupo de personajes olvidados que viven en un patio trasero.

De acuerdo con la descripción compartida por la producción, se trata de un integrante peculiar de esta comunidad, reconocido por su fuerte instinto protector hacia quienes considera parte de su entorno. Aunque su aparición será breve, tendrá un papel relevante dentro de uno de los momentos más comentados de la película.

El productor argentino, ganador de 4 Premios Latin Grammy y poseedor de 4 Récords Guinness, amplía así su presencia internacional con una participación en una de las franquicias más exitosas de la animación.

Toy Story 5 contará con la participación de una de las figuras más influyentes de la música latina actual.

El encuentro entre Bizarrap y Bad Bunny dentro de Toy Story 5

La participación del argentino estará ligada a otro de los cameos anunciados previamente por la compañía. Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, interpretará a “Pizza con Anteojos”, uno de los nuevos personajes creados para esta entrega.

Uno de los detalles revelados por Disney y Pixar es que ambos personajes compartirán una escena dentro de la película, una interacción que promete convertirse en uno de los momentos más esperados para los seguidores de ambos artistas.

La historia marcará el regreso de Woody, Buzz Lightyear, Jessie y el resto de los juguetes, quienes ahora deberán enfrentarse a nuevos desafíos relacionados con la tecnología. Entre las incorporaciones al elenco también aparece Lilypad, personaje interpretado en inglés por Greta Lee.

La nueva entrega de Toy Story reunirá a personajes clásicos y nuevas incorporaciones para su estreno en cines./ DIsney

El estreno de Toy Story 5 está programado para junio de 2026 y llegará exclusivamente a salas de cine.

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