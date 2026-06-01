Coca-Cola Flow Fest 2026 revela su cartel oficial con Anuel AA, Grupo Frontera, Ozuna y Kali Uchis

Los fanáticos de la música urbana ya conocen a los encargados de encender uno de los festivales más esperados del año. Este 1 de junio, el Coca-Cola Flow Fest 2026 presentó oficialmente a los artistas que subirán a sus escenarios durante un fin de semana que promete reunir a miles de asistentes en la capital del país.

La nueva edición apuesta por una mezcla de talentos consolidados y nuevas figuras que dominan actualmente las listas de reproducción. Entre los nombres con mayor peso dentro del cartel aparecen Anuel AA, Ozuna, Manuel Turizo, Farruko, Yandel Sinfónico, Chencho Corleone, Trueno, Kali Uchis, Grupo Frontera y Tito Double P.

La revelación del lineup fue realizada a través de las redes sociales oficiales del festival, donde la publicación rápidamente generó conversación entre los seguidores del género urbano, quienes aguardaban el anuncio desde hace varias semanas.

El Coca-Cola Flow Fest 2026 reveló una alineación encabezada por algunas de las figuras más populares de la música latina actual./ GB: Coca Cola Flow

El reggaetón comparte escenario con corridos tumbados y música latina

Además de reunir a algunas de las figuras más reconocidas del reggaetón, el evento también abrirá espacio para artistas que representan otras corrientes musicales con fuerte presencia entre el público joven.

Dentro de la alineación destacan propuestas como El Bogueto, Ñengo Flow, Tito El Bambino y Uzielito Mix, quienes complementan una oferta enfocada principalmente en la música urbana. A ellos se suman exponentes del regional mexicano como Grupo Frontera y Tito Double P, una combinación que refleja la evolución del festival en los últimos años.

La presencia de Kali Uchis también figura entre los anuncios más comentados, debido al alcance internacional que ha conseguido la cantante mexicoamericana y a la diversidad musical que aportará a la programación.

Ozuna, Manuel Turizo, Farruko y Yandel Sinfónico forman parte de los artistas confirmados para la edición 2026./ FB: Coca Cola Flow

Cuándo salen los boletos para el Coca-Cola Flow Fest 2026

El encuentro musical está programado para los días 28 y 29 de noviembre en la Ciudad de México. Aunque la organización aún no publica los horarios oficiales ni la distribución de artistas por escenario, ya confirmó el calendario para la compra de boletos.

La Venta Beyond se realizará el 2 de junio a las 9:00 horas, mientras que la Venta Priority tendrá lugar el 3 de junio, también a las 9:00 horas. Posteriormente llegará la Preventa Banamex, programada para el 4 de junio a las 14:00 horas, y finalmente la Venta General, que iniciará el 5 de junio a las 14:00 horas mediante la plataforma Ticketmaster México.

Los precios de las entradas todavía no han sido revelados. Sin embargo, los organizadores informaron que los costos serán publicados en las próximas horas a través de los canales oficiales del festival y de Ticketmaster.